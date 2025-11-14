Sorpresivo y brutal ataque a una niña en Palermo: le pegaron una patada en plena calle

Una niña de 7 años sufrió un sorpresivo y brutal ataque ayer a la tarde en Palermo. Un joven de 22 años, que tiene una discapacidad, le pegó una patada cuando caminaba. La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. La madre de la víctima hizo la denuncia en la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad.

Brutal ataque a una niña en Palermo

Todo sucedió en Güemes y Gurruchaga, en Palermo. Según la filmación, eran las 19.34 cuando la niña fue atacada por el joven.

Personal de la Policía de la Ciudad logró identificar y demorar al agresor.

“En el lugar se hizo presente la madre del acusado refiriendo que su hijo padece retraso madurativo”, dijeron fuentes policiales.

En el caso interviene la Unidad Fiscal Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El fiscal Leandro Galvaire dispuso “labrar actuaciones por lesiones, que se tomen fotografías de la credencial de discapacidad del imputado y la declaración de la madre de la víctima”, agregaron las fuentes consultadas.

Fuentes judiciales explicaron: “El agresor tiene un grado de autismo severo. Tenía colgado un cartel con un certificado de discapacidad. A la víctima la revisó personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), que constató que no tenía lesiones y le indicó un control clínico”.

Tras la primaria intervención del fiscal Galvaire, el expediente quedó a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña N°7.