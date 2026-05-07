Una pista emblemática: más de 42.000 m² renovados para el deporte y actividades recreativas en un histórico predio de Palermo

La Ciudad completó la recuperación integral del ex Velódromo Belisario Roldán, ubicado en el Parque Tres de Febrero, en Palermo. El proyecto transformó más de 42.000 m² de espacio público con mejoras en las instalaciones deportivas, nuevos equipamientos recreativos y una renovación completa del entorno, incluidas veredas, calzadas, iluminación y sistema pluvial. El proyecto beneficia de forma directa a 100.000 vecinos, según estimaciones oficiales.

“La Ciudad tiene uno de los sistemas de parques más importantes del mundo y trabajamos para que cuenten con infraestructura moderna, estén bien iluminados, sean seguros y accesibles para todos los vecinos. Con la recuperación del ex Velódromo ampliamos la oferta recreativa y deportiva de uno de los espacios verdes más grandes y visitados de la ciudad, para que cada vez más vecinos puedan disfrutarlo”, dijo el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

Los trabajos incluyeron el bowl de skate

“El predio del Velódromo estuvo abandonado durante más de 20 años y en 2017 se realizó una restauración para darle forma al espacio tal como se lo conoce hoy”, explicaron desde el ministerio a LA NACION.

La intervención, desarrollada de forma conjunta por el Ministerio de Espacio Público y la Comuna 14, recuperó la entrada histórica original del predio, reorganizó el tránsito vehicular y el estacionamiento, y generó nuevos senderos que dan continuidad al circuito aeróbico del sistema de parques de la zona. El resultado es un espacio renovado e integrado al tejido urbano circundante, con mayor oferta deportiva, mejor accesibilidad y mejores condiciones de seguridad.

“Esta obra fue un paso fundamental para revalorizar otra zona y seguir integrando el Parque Tres de Febrero, creando un nuevo punto de encuentro con infraestructura de vanguardia y mayor seguridad. Con esto buscamos también descentralizar los usos dentro del parque y que todos los vecinos puedan disfrutar de todas sus hectáreas y no concentrarse solo en el Rosedal o en el Lago Regatas”, afirmó Martín Cantera, presidente de la Comuna 14.

Sumaron áreas de juego con tomas de escalada gentileza

Una de las intervenciones centrales fue el reacondicionamiento de los 3500 m² de peraltes de la ex pista del velódromo, es decir, las inclinaciones características de las curvas. Allí se realizaron mejoras completas de la superficie, pintura integral y puesta en valor de la herrería existente. Se trata de la recuperación de una pieza emblemática de la historia deportiva porteña.

A eso se suma la incorporación de una nueva cancha de beach voley de 605 m², apta para competencias nacionales e internacionales, y la puesta en valor del bowl de skate. La intervención incluyó 500 m² de trabajos sobre la “olla”, con corrección de superficies y mejoras en las terminaciones para optimizar el rendimiento y la seguridad de quienes lo utilizan.

Una nueva cancha de beach voley, otro atractivo gentileza

El predio incorpora también 480 m² de áreas de juego con tomas de escalada diferenciadas según la edad, pisos de caucho para mayor seguridad y nuevos equipos recreativos, como redes trepadoras y semiesferas de caucho.

Además, se sumaron bancos para ampliar las zonas de descanso, nueva cartelería en el acceso de avenida Figueroa Alcorta y una propuesta paisajística con árboles y herbáceas que aportarán sombra y mejores condiciones ambientales.

A la vez, en el entorno del predio se ejecutó una transformación integral. Se repararon y renovaron veredas con hormigón intertrabado y se crearon nuevas calles de convivencia para peatones y vehículos. También se realizó una pavimentación integral de la calzada de Belisario Roldán, con casi 10.000 m² de asfalto.

En 2017 se realizó una restauración para darle forma al espacio tal como se lo conoce hoy gentileza

En materia de alumbrado, se instalaron más de 2100 metros de tendido eléctrico nuevo, 78 columnas y 53 farolas, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad en accesos y senderos.

El sistema pluvial también fue intervenido: se incorporaron 180 metros de cañería pluvial, nuevos sumideros y bocas de registro para optimizar el drenaje y reducir el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.