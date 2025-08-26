Suspendieron a la jueza Julieta Makintach

Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires declaró admisible la acusación contra la jueza de San Isidro Julieta Makintach, quien quedó bajo sospecha después de que se descubriera su rol estelar en Justicia Divina, un documental sobre las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona, debate que finalmente se declaró nulo.

La consecuencia inmediata de la decisión de los jurados es la suspensión de la magistrada. Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

“Previamente a tomar la decisión de declarar admisible la acusación, se rechazaron tres planteos presentados por la defensa de la jueza. La determinación del jurado trae aparejada la suspensión de Makintach”, explicaron los voceros consultados.

El tráiler de la miniserie sobre el juicio de Maradona por el que piden apartar a la jueza Makintach

A partir de la suspensión, a Makintach le descontarán el 40 por ciento de su sueldo como magistrada.

El jurado que deberá analizar la conducta de Makintach está presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, e integrado por los legisladores Ariel Martínez Bordaisco (senador por la Unión Cívica Radical -UCR-); la diputada Abigail Gómez, de La Libertada Avanza (LLA); elsenador Sergio Raúl Vargas, de Unión Renovación y Fe; la senadora María Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal) y la diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria (UP) y los abogados Álvaro García Orsi, Pablo Agustín Ciocchini, Fabián Ramón González, María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco.

La semana pasada, cuando presentó su descargo de defensa, Makintach había recusado a la legisladora Mandagarán “por haber adelantado opinión, generando así un fundado temor de parcialidad”.

Los jueces Verónica Di Tommaso (primera desde la izquierda), Maximiliano Savarino y Julieta Makintach Ricardo Pristupluk

Ayer, además, representada por el abogado Darío Saldaño, Makintach también recusó a la presidenta de la Suprema Corte y del Jurado de Enjuiciamiento por “parcialidad manifiesta”.