Tenían un “kiosco” de drogas en donde también vendían autopartes robadas: dos detenidos

Un punto de venta de drogas al menudeo fue desbaratado en la ciudad de Santa Fe: funcionaba en una vivienda que también era utilizada como centro de acopio y comercialización de autopartes presuntamente robadas.

El procedimiento, desarrollado por efectivos de la Policía Federal, culminó con la detención de un hombre y una mujer, además del secuestro de cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un motovehículo con pedido de secuestro vigente.

La investigación se inició a partir de reiteradas denuncias realizadas por vecinos del barrio Santa Rosa de Lima, quienes alertaron sobre movimientos sospechosos en una vivienda de la zona donde presuntamente se comercializaban estupefacientes.

La Policía Federal desbarató en Santa Fe un punto de venta de droga y autopartes robadas

A raíz de esas presentaciones, la Fiscalía Regional de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Fe, a cargo de Eric Fernández, encomendó a mediados de mayo tareas investigativas a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la Policía Federal.

Durante varias semanas, los investigadores realizaron vigilancias encubiertas, seguimientos y tareas de inteligencia criminal que permitieron determinar que la vivienda denunciada funcionaba como un verdadero “kiosco” de drogas. Según la pesquisa, un hombre y una mujer eran los responsables de la distribución y venta de cocaína en pequeñas dosis.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó al juez una orden de allanamiento que fue ejecutada por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la fuerza federal.

La Policía Federal desbarató en Santa Fe un punto de venta de droga y autopartes robadas Prensa Ministerio de Seguridad

El operativo se llevó a cabo en un inmueble situado en la intersección de las calles Gaboto y Lisandro de la Torre, donde los agentes lograron detener a los dos sospechosos.

Durante la irrupción, los efectivos contaron con la colaboración del perro detector de narcóticos “Zeus”, que permitió localizar varias dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización.

Además, los investigadores secuestraron numerosas piezas pertenecientes a motos cuya procedencia no pudo ser acreditada, por lo que se sospecha que formarían parte de un circuito de comercialización de autopartes robadas.

Entre los elementos incautados también apareció una motocicleta con pedido de secuestro activo en una causa por robo, dinero en efectivo presuntamente obtenido de la venta de drogas y siete teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el principal sospechoso registraba un pedido de captura vigente desde 2021. Según informaron fuentes policiales, era buscado por violar el régimen de salidas transitorias otorgado por el Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N°1 de Santa Fe.

Los dos detenidos, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia en una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras los investigadores avanzan en el análisis de los teléfonos secuestrados y en la trazabilidad de las autopartes halladas durante el allanamiento.