Tiene 81 años y defendió a los tiros a su nieto cuando le robaban en el supermercado mayorista: mató a un ladrón

A Lorenzo Rivero, de 81 años, sus vecinos le avisaron que delincuentes habían irrumpido en el supermercado mayorista de su nieto, Víctor Insfrán, situado en Cuartel V, Moreno. No lo dudó: fue en su defensa con una escopeta y abrió fuego. Hubo un tiroteo donde el abuelo del comerciante mató a uno de los ladrones de un tiro en la cabeza.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Sucedió ayer a la tarde. Los cómplices de los delincuentes muertos intentaron escapar, pero fueron reducidos y golpeados por los vecinos del supermercadista, en un arresto ciudadano tras el caso de justicia por mano propia.

En poder del delincuente muerto, que por el momento solo fue identificado como Nahuel NN, personal de la comisaría 4a de la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró un cuchillo y un revólver calibre 22.

Rivero, el “abuelo justiciero”, resultó herido y fue intervenido quirúrgicamente. “Se encuentra estable y fuera de peligro”, dijo un jefe policial que participa de la investigación.

La investigación de lo sucedido quedó a cargo del fiscal Martín Borgnia, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

“Es un caso extraño. La víctima del intento de robo, el propietario del supermercado mayorista de alimentos y bebidas, anteriormente vivía en Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas, y los delincuentes son de esa zona del conurbano bonaerense”, explicaron fuentes policiales.

Los dos delincuentes detenidos fueron imputados por el delito de homicidio criminis causae en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego.

En la casa de Rivero se secuestró una escopeta calibre 12 “sin marca visible”, con un cartucho percutado y seis intactos, y un revólver calibre 38.

Uno de los ladrones estaba imputado por el delito de hurto y era buscado desde mayo pasado por un hecho ocurrido en General Pacheco, Tigre.