Tigre: una conductora con alcoholemia positiva atropelló y mató a un hombre que iba a ser padre

Un hombre de 49 años murió tras ser atropellado por una conductora que circulaba con alcohol en sangre en el Corredor Bancalari, en la zona de Nordelta, partido de Tigre. El hecho ocurrió el domingo por la mañana, cuando Ramón Oscar Olivera cruzó la traza y, ya sobre el costado del camino, fue embestido por una camioneta Jeep Renegade. La conductora fue identificada como Yesica Loreley Quevedo, de 41 años. Según los primeros informes, el test de alcoholemia practicado por la policía arrojó 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre cuando en territorio bonaerense rige la ley de alcohol cero.

Las cámaras de seguridad situadas en el corredor registraron la secuencia del siniestro. En las imágenes se observa a Olivera cruzar y tomar por el borde de la calzada. Instantes después aparece la Jeep blanca; unos metros antes del impacto, el vehículo muerde la banquina y finalmente golpea a la víctima por la espalda. El video, que forma parte de la causa, respalda la mecánica del choque y la posición de Olivera al momento de ser embestido.

Personal de la comisaría segunda de Tigre intervino en el lugar y realizó el procedimiento de rutina, incluida la prueba de alcoholemia a la conductora.

En la provincia de Buenos Aires rige tolerancia cero para el alcohol al volante, por lo que el resultado positivo se incorporó de inmediato al expediente.

Quevedo fue demorada y luego imputada por homicidio culposo, la figura prevista para muertes ocasionadas por negligencia en el tránsito. Ayer recuperó la libertad tras el pago de una fianza, decisión que generó indignación en el entorno de la víctima.

Tigre: conductora con alcoholemia positiva atropelló y mató a un hombre que iba a ser papá

Olivera, que el próximo 7 de enero iba a cumplir 50, esperaba su primer hijo: su pareja cursa un embarazo de tres meses. Trabajaba como personal de mantenimiento en un country de Nordelta y residía en Malvinas Argentinas.

De acuerdo con los datos aportados por su familia, salía muy temprano desde la casa de su novia, en Grand Bourg, tomaba tres colectivos y caminaba hasta el punto donde lo recogía un compañero para llegar al trabajo.

Esa rutina se repitió el domingo del hecho, pero en el trayecto fue alcanzado por la camioneta que, según las imágenes, venía desalineada respecto del cordón antes de la colisión.

Una de sus hermanas de la víctima se acercó al lugar apenas se enteró del choque y describió el impacto que encontró en la escena. “Sus pertenencias estaban por todo el camino, el abrigo, los cigarrillos, el celular, el encendedor, los anteojos. Él estaba todo roto, con la cara destrozada”, relató en diálogo con Clarín.

Luego agregó: “Esta persona, con alcohol encima, y no sé si también con el celular, le robó la vida a mi hermano, nos robó la vida a todos. Mi hermano era mi otra mitad. Vital, sano, estaba esperando su primer bebé, trabajaba entre 13 a 15 horas por día. Hizo todo bien”.

Tras las primeras actuaciones, el expediente estuvo inicialmente a cargo del fiscal de turno en Benavídez, Cosme Iribarren, y luego pasó a la órbita del fiscal José Amallo, que conduce la investigación. De acuerdo con lo informado, la conductora se negó a declarar por el momento. En paralelo, la fiscalía incorporó el registro de video y las pericias de tránsito para precisar la trayectoria del vehículo, el punto de impacto y la posición de Olivera, además de los exámenes toxicológicos y la documentación de la prueba de alcoholemia.

La investigación continuará bajo la fiscalía de José Amallo, con la expectativa de que las pericias accidentológicas y los análisis complementarios permitan establecer con claridad la dinámica del siniestro y el grado de responsabilidad de la conductora.