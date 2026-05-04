Cómo fue el brutal choque donde murieron cuatro médicos que volvían de una fiesta en Tornquist

Cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas en el partido de Tornquist, luego de que dos autos colisionaran en la ruta provincial 76, a la altura de Abra de la Ventana, en el cordón serrano del sur bonaerense.

Las víctimas mortales era médicos que volvían de una fiesta que se había realizado en Tornquist, según informó el diario Clarín.

Los dos autos involucrados son un Ford Focus, que era conducido Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, y un Citroën C3 que manejaba Juan Ignacio Daulerio, de 28 años. Uno de los vehículos terminó sobre la banquina, en tanto que el otro quedó detenido sobre la calzada.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Laura Camila Díaz Sandoval, de 26 años; María de los Milagros Chirinos, de 28; Talía Araceli Mansilla, de 29, y Ezequiel Agustín Quaglio, de 31.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, las tres mujeres murieron en el acto y Quaglio falleció en el Hospital Municipal de Tornquist, adonde había sido trasladado junto a los dos conductores y a Griselda Buchanan, de 47 años, que iba como acompañante en el Ford Focus. Los tres permanecen internados para recibir atención médica especializada.

Tránsito cortado por el mortal choque en la ruta 76 Noticias Argentinas

El siniestro vial ocurrió a las 7.30 de este domingo y los Bomberos, la Policía, ambulancias del sistema de emergencias y personal de Defensa Civil trabajaron en el lugar del hecho.

Si bien se sigue sigue investigando cuáles son las causas que podrían haber provocado el choque y los peritos judiciales continúan analizando si la velocidad, las condiciones de la ruta o la visibilidad están relacionados con el incidente letal, los peritajes preliminares indicarían que el Citroën C3 habría mordido la banquina antes de que el conductor realizara una maniobra brusca para intentar retomar el pavimento. Este “volantazo” provocó que el auto invadiera el carril contrario y chocara de frente con el Focus.