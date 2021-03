Tensión: un hombre murió baleado frente a un hospital y denuncian que fue un caso de gatillo fácil

Durante las últimas horas del sábado, un hombre de 33 años identificado como José Luis Fernández fue asesinado a balazos por un policía bonaerense asignado a la custodia del Hospital Belgrano, en el límite entre San Martín y Vicente López.

Reunidos junto a la Avenida de los Constituyentes, límite entre los dos partidos, decenas de vecinos y familiares de la víctima, que vivía en la villa Melo, afirmaron a LA NACION que se trató de un caso de gatillo fácil e indicaron que el policía ejecutó a González a sangre fría luego de una discusión que comenzó en la vereda de la institución médica y que incluyó una gresca de las que participaron varias personas, además de otro uniformado. El cuerpo quedó en uno de los pasillos interiores del centro de salud.

Esos vecinos señalaron que la refriega comenzó porque un grupo de personas les pidió tranquilidad a efectivos policiales que habían concurrido al lugar para arrestar a un hombre en estado de ebriedad en la puerta del hospital. Fue en esa situación que la discusión subió de tono y, en esas circunstancias, se produjo un incidente generalizado.

La gresca, los disparos y el momento en que la policía arrastra el cuerpo del hombre baleado

La policía explicó que habían disparado para defender a uno de los agentes que fue herido con un cuchillo por parte del borracho al que habían reducido; los vecinos de la víctima, en cambio, afirman que González, que se ganaba la vida como albañil, no tuvo nada que ver con esa agresión y que en esa gresca, recibió la descarga del arma reglamentaria del oficial, que no fue detenido.

ÚLTIMO MOMENTO

AHORA 🚨 #1Lagentesiemprehttps://t.co/ttkEKmzFCd



Tiroteo en la puerta del hospital provincial Manuel Belgrano ubicado en Constituyentes y Melo, Florida. Todo habría comenzado luego que la policía matara a un joven. La gente comenzó a Agredir a los efectivos. pic.twitter.com/z5JnqTWe7R — marcelo de ballester (@1lagentesiempre) March 21, 2021

“El muchacho asesinado era un trabajador. Pasaron cinco horas desde que lo mataron y todavía no llegaron ni un fiscal ni un juez para que podamos contar lo que ocurrió”, reclamaba esta madrugada un joven amigo de la víctima, mientras mostraba algunas evidencias recolectadas por los vecinos de la zona, entre las que se encontró una vaina correspondiente a una munición de plomo calibre .380 y cartuchos de escopeta correspondientes a municiones antidisturbios.

En esa línea, un familiar de la víctima agregó: “No tenía antecedentes penales”. Durante la madrugada, solo había prestado declaración la esposa de González. Lo hizo ante autoridades policiales en la comisaría 8a. de San Martín, ubicada sobre la calle 4 de Febrero al 520, en el barrio Villa Concepción. Los vecinos señalaron, por ejemplo, impactos en una pared que, aseguraron, se correspondían con disparos de armas de fuego efectuados desde el hospital -donde se atrincheraron los policías- hacia el barrio.

Caso de gatillo fácil frente al hospital Belgrano, en el límite entre San Martín y Vicente López

La información aportada por allegados a la víctima es concordante con lo que se ve en los videos conocidos luego del homicidio, en los que puede verse cómo policías disparaban apostados desde el hospital, mientras que otras imágenes los muestran avanzando sobre los vecinos en los accesos a los pasillos del barrio Melo, en Vicente López.

Se produjeron incidentes frente al hospital Belgrano, tras ser mortalmente baleado un hombre

Según narran quienes estaban en el lugar del crimen, todo comenzó cuando los vecinos reclamaron tranquilidad a un grupo de policías que previamente habían detenido a un hombre alcoholizado, que por circunstancias que están bajo análisis de la fiscal de San Martín Gabriela Disnan, derivó en la muerte del arrestado. La versión policial indica que este habría atacado a los uniformados con un cuchillo. “Es un caso claro de violencia institucional”, replicó uno de los vecinos, mientras en la madrugada se desplegaban nuevamente agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la policía bonaerense.

Los vecinos denunciaron que la escena del crimen no fue preservada correctamente. “Limpiaron la escena”, dijo uno de los amigos de la víctima. Respecto de este punto, exigen que se resguarden los vídeos de al menos tres cámaras dispuestas en los alrededores del hospital y piden que enfermeros y médicos presten declaración para saber qué ocurrió cuando los propios policías dejaron al joven baleado en la puerta de la guardia. “Lo arrastraron como a un perro y quedó tirado ahí”, dijo uno de los amigos del hombre que fue mortalmente baleado.

Caso de gatillo fácil frente al hospital Belgrano, en el límite entre San Martín y Vicente López

El relato de la pareja

Julia estaba desde hace 14 años en una relación con José Luis, el hombre que falleció en el episodio, y aseguró que él no tuvo nada que ver con el hecho delictivo, sino que quedó en medio del tiroteo.

“Lo tiraron ahí, en el pasillo de la guardia, no lo llevaron al quirófano. Lo dejaron ahí. Los médicos me dijeron que fueron cinco tiros, pero que no podían confirmar”, aseguró a LN+.

Asimismo, contó que en el momento de los hechos ella había ido a su casa, al escuchar los disparos, y que su hija se acercó para decirle: “¡Le dispararon a mi papá, le dispararon a mi papá!”. Además, Julia contó que un vecino le dijo que a José Luis lo habían matado adelante suyo.

“Hubo todo un conflicto y no sé en qué momento le dispararon; dicen que ataco a un policía, no me dicen nada más”, explicó la mujer de González, angustiada y conmocionada por lo sucedido.

Insistió con que su pareja trabajaba como albañil y que no era un delincuente, y que cuando lo fue a ver ya estaba en una sala, tapado, y que los disparos continuaron varias horas más porque en total fueron tres los tiroteos.