Tragedia del Colegio Ecos: condenaron al chofer del micro a tres años de prisión

Fue tras declararlo autor penalmente responsable del delito "homicidio culposo múltiple"

José E. Bordón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 21:28

SANTA FE.- A 14 años de la tragedia de Ecos, en el kilómetros 689 de la Ruta Nacional 11, jurisdicción de Margarita, departamento Vera, 229 kilómetros al norte de esta capital, la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de Vera (norte de la provincia) condenó a Oscar Eduardo Atamañuk, chofer del micro que regresaba de un viaje solidario con alumnos y docentes de la escuela porteña, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional (por lo que no irá a prisión) tras declararlo autor penalmente responsable del delito "homicidio culposo múltiple" y "cinco años de inhabilitación especial para conducir vehículos".

En el fallo, que lleva la firma de los jueces Eduardo Bernacchia, Carlos Damián Renna y Jorge Andrés, se dictó además el sobreseimiento para el conductor por los cargos de "lesiones culposas múltiples" por la prescripción de la acción penal ya que el caso llevó catorce años tramitándose en la Justicia santafesina.

El siniestro ocurrió cuando el micro que conducía el correntino Atamañuk impactó contra un camión Fiat Iveco que circulaba, por el carril contrario, de manera zigzagueante. En vez de reducir la velocidad o detenerse, el conductor del colectivo continuó con su marcha y chocó de frente contra el camión cuyo conductor viajaba alcoholizado. Como resultado, el camionero, identificado como Ángel Soto falleció en el acto, como así también su acompañante, Hugo Fabian Albrecht. En el accidente también murieron nueve estudiantes y una maestra.

Por lo sucedido se inició una causa que en un primer momento apuntó contra el conductor del camión y también al chofer de la empresa tras entender que el mismo circulaba a una velocidad mayor a la que está permitida.

Pero la historia judicial de Atamañuk no es como la de cualquier conductor que protagonizó un siniestro vial. Desde 2006 hasta 2013 afrontó en total tres juicios que se tramitaron en los Tribunales de Vera.

El primero ocurrió en 2009 cuando terminó absuelto en un fallo que dictó el 26 de octubre el juez correccional Jorge Galbucera. Aquella condena fue apelada por el fiscal de ese entonces por lo que la sentencia fue revisada por un tribunal de segunda instancia que anuló la absolución y ordenó que se vuelva a realizar un nuevo juicio contra el chofer de la empresa Godoy.

En 2011, el juez Virgilio Palud condenó a Atamañuk a tres años de prisión condicional e inhabilitación para conducir por siete años tras declararlo autor responsable de "homicidio culposo múltiple agravado y lesiones culposas múltiples agravadas" por el rol que tuvo cuando guiaba el colectivo en el que viajaban los estudiantes.

Sin embargo, aquel fallo fue apelado por la defensa del chofer y meses después la Cámara de Apelaciones anuló la resolución de primera instancia ya que apenas comenzó la investigación, el juez no le tomó la indagatoria.

Finalmente, en 2013 el juez penal Jorge Fernández consideró que en el caso existió un concurso ideal de ambas figuras penales y condenó a Atamañuk a dos años en suspenso y además le agregó la inhabilitación para conducir por 5 años.

En medio de ese trámite judicial la defensa del chofer interpuso en 2014 un planteo de prescripción de la causa que llegó a ser tramitado en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que confirmó la resolución. Sin embargo, el fiscal general Carlos Steimayer planteó un recurso extraordinario ante la Corte nacional cuyo desenlace en 2019 fue que la causa vuelva a abrirse.

La tragedia

La tragedia se desató alrededor de las 20.30 del domingo 8 de octubre de 2006. La delegación escolar, que había realizado tareas comunitarias en la escuela El Paraisal, del sur chaqueño, era trasladada de regreso hacia Villa Crespo, cuando colisionó con un camión que circulaba zigzagueante por la ruta nacional 11. El impacto fue en el kilómetro 689 de la Ruta Nacional N° 11, jurisdicción de Margarita, departamento Vera, 229 kilómetros al norte de esta capital.

En el lugar se recuerda a las víctimas. Nueve alumnos: Benjamín, Delfina, Federico, Justine, Lucas, Julieta G, Daniela, Nicolás, Julieta P y una docente llamada Mariana. También murieron el conductor del camión y su acompañante. Y hubo casi 40 heridos.

Un cartel adherido al alambrado con la imagen de Jesús y la inscripción "No sufran, ellos están conmigo" señala el lugar del accidente. También hay en el lugar un monolito, con una placa recordatoria que ya no se lee, y una cruz, en cuyo pie hay piedras con algunos nombres escritos. Vecinos de la zona advierten que el lugar no es fácil de encontrar porque los árboles sembrados como símbolo de un descanso en paz prácticamente tapan la escena.

Día del Estudiante solidario

Por la tragedia de los alumnos del Colegio Ecos, desde 2007, el Consejo Federal de Educación estableció el 8 de octubre como "Día Nacional del Estudiante Solidario", en reconocimiento a la labor solidaria que diariamente llevan adelante miles de estudiantes argentinos y en homenaje a los nueve alumnos y la docente que perdieron la vida en el accidente.

Conforme a los criterios de Más información