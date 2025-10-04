Tragedia en Córdoba: un productor rural murió atropellado por su propia camioneta

Un accidente fatal conmocionó al sur de la provincia de Córdoba. Víctor Juan Funes, un reconocido productor agropecuario y criador de caballos de 83 años, murió tras ser arrollado por su propia camioneta mientras trabajaba en un campo de su propiedad, ubicado a 5 kilómetros de la localidad Vicuña Mackenna.

Según informó el diario Puntual , el hecho ocurrió en el establecimiento rural “El Esquinero”, próximo al kilómetro 590 de la Ruta Nacional 7, en el departamento de Río Cuarto. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Funes había llegado al lugar para realizar tareas vinculadas a su actividad agropecuaria. En un momento, habría descendido de su Toyota Hilux con caja automática y, por causas que aún se investigan, el vehículo comenzó a desplazarse y terminó embistiéndolo.

El Fiscal de Instrucción de Primera Nominación, Pablo Jávega, dispuso la realización de las pericias para esclarecer la causa del deceso

El episodio fue descubierto el jueves por la noche, cuando el hijo del productor se acercó al campo para hacer una recorrida y se encontró con una escena trágica: su padre yacía sin vida debajo de la camioneta. Inmediatamente, dio aviso al 911, y una dotación de bomberos voluntarios se presentó en las inmediaciones, confirmando el fallecimiento. Minutos más tarde, efectivos de la Policía de Córdoba se sumaron al operativo y acordonaron el área para preservar las pruebas.

El fiscal de Instrucción de Primera Nominación, Pablo Jávega, tomó intervención en el caso y dispuso que la Policía Científica llevara adelante las pericias correspondientes, tanto del rodado como del lugar del hecho. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, donde se practicará la autopsia para determinar la causa precisa del deceso.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron al diario Puntual que, en esta primera instancia, la causa fue caratulada como “muerte de etiología dudosa”, hasta que los resultados de la necropsia y de los informes técnicos permitan esclarecer con exactitud lo ocurrido. Por el momento, los expertos no encontraron indicios de participación de terceros, aunque mantendrán la pesquisa abierta hasta obtener los resultados definitivos.

Aún no se descarta que la camioneta haya quedado en punto muerto o sufrido una falla en el sistema de freno automático, lo que podría haber provocado su desplazamiento involuntario. Estas hipótesis serán evaluadas por los peritos mecánicos designados por la fiscalía.