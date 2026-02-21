Una joven de 20 años protagonizó un fatal siniestro de tránsito el viernes 13 de febrero cuando manejaba alcoholizada su auto y chocó a un motociclista, quien murió en el lugar. El hecho ocurrió en a intersección de las calles Trejo y Sanabria y San Martín, en Río Cuarto, Córdoba.

Según las primeras informaciones, la víctima manejaba su moto Honda Wave -que iba por Trejo y Sanabria de sur a norte- cuando fue impactada por un Volkswagen Golf, que circulaba por calle San Martín en sentido oeste-este.

El motociclista salió despedido del rodado, cayó sobre la vereda y falleció en el acto. Los servicios de emergencias acudieron rápidamente al lugar y constataron el deceso del hombre, identificado como Cristian Martín Alanis, de 35 años.

Una joven atropelló a un motociclista en Córdoba Puntual

El Golf era conducido por una joven de 20 años llamada Camila Zabala, quien iba acompañada por otras dos mujeres de 20 y 22 años. Testigos señalaron además que el auto continuó la marcha varios metros con la moto bajo la trompa y que se detuvo a unas tres cuadras del lugar del choque, de acuerdo a lo que publicó el medio cordobés El Doce TV.

Cuando se acercó personal de tránsito, se les realizó el test de alcoholemia a las tres jóvenes; todos los resultados dieron positivo.

En medio de la conmoción por la muerte de Alanis, trascendió el perfil en redes sociales de Zabala, fanática de los autos y de la velocidad. En sus publicaciones, se la puede ver en carreras del Autódromo de Río Cuarto y en competencias de rally en las sierras cordobesas. Además, registró viajes a Chubut y Buenos Aires.

La Justicia tomó intervención del caso y trabaja para esclarecer la mecánica del impacto y las responsabilidades en la muerte del hombre de 35 años. Zabala fue imputada por homicidio culposo agravado, pero la familia de la víctima reclama un agravamiento de la calificación.

Córdoba: una joven de 20 años manejaba alcoholizada, chocó a un motociclista y lo mató

En paralelo, la Fiscalía, a cargo de Javier Di Santo, aguarda los resultados de algunas pericias clave para definir los pasos a seguir.

Y es que también trascendieron algunos videos provenientes de cámaras de seguridad que pueden complicar aún más a la joven. En algunos de ellos, se registró su Volkswagen a alta velocidad por las calles de Río Cuarto y se sospecha que podría haber corrido picadas con otros autos minutos antes del siniestro vial.

Así arrastraba la joven de 20 años al motociclista en Córdoba

También hay otra grabación en la que se observa el auto arrastrando la motocicleta por algunas cuadras.