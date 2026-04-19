Violento choque entre un colectivo y un auto en 9 de Julio y Santa Fe
Cinco personas fueron asistidas en el lugar por el SAME; el tránsito permanece interrumpido en la zona
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Un accidente vial tuvo lugar este domingo en el barrio porteño de Retiro, cuando un colectivo de la línea 70 y un auto chocaron en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe.
Como consecuencia del impacto, cinco personas —dos hombres y tres mujeres— debieron ser asistidas en el lugar, según precisó el SAME a LA NACION.
Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rivadavia: un hombre de 70 años con diagnóstico de politrauma y una joven de 22 años.
En el área trabajan personal de la Policía de la Ciudad y agentes de tránsito. Tras el fuerte impacto, el tránsito permanece interrumpido en la zona.
Otro choque similar
Semanas atrás un colectivo y un patrullero que pasó en rojo un semáforo chocaron en la intersección de la avenida San Juan y Sáenz Peña. Producto del impacto resultaron heridos ocho personas y algunos fueron trasladados a hospitales cercanos.
El hecho ocurrió cuando el móvil de la Policía de la Ciudad, que circulaba desde la avenida San Juan hacia Paseo Colón cruzó el semáforo en rojo, tal como muestra un video captado por las cámaras de seguridad de la zona.
El colectivo de la Línea 168, que venía desde Constitución y en el que iban el chofer y cuatro pasajeros, cruzó por debajo de la autopista 25 de Mayo, pasó por Sáenz Peña y cuando siguió de largo fue cuando impactó contra la camioneta.
El patrullero se abrió, hizo un trompo y quedó incrustado de culata dentro de una pizzería ubicada en la esquina. Previo a eso, chocó a un Citroën C3 que se encontraba estacionado, lo que provocó además caída de mampostería. El colectivo, por su parte, chocó contra un árbol en la vereda y parte de la vidriera del local, y quedó estrellado al lado del patrullero.
De los ocho heridos, tren fueron atendidas en el lugar y otras cuatro requirieron traslado a los hospitales Ramos Mejía y Penna. En el lugar trabajaron cinco móviles del servicio de salud.
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