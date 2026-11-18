Un hombre murió este miércoles en la provincia de Mendoza luego de arrojarse al canal Cacique Guaymallén para intentar rescatar a su hijo, que había caído al cauce. Debido a la fuerza de la corriente, el hombre fue arrastrado por el agua y no logró sacar al menor. Su cuerpo fue encontrado horas después, mientras las autoridades desplegaron un operativo para dar con el paradero del niño.

El hecho, consignó el diario UNO, ocurrió a la altura de la intersección de las calles Pueyrredón y San Martín, en la localidad de Luján de Cuyo. Si bien no hay detalles sobre cómo se originó el accidente, el personal que trabaja en el lugar confirmó que se encontró el cuerpo del hombre en un callejón que bordea el canal.

El operativo está desplegado por toda la zona Gentileza Pablo Gamba/Radio Nihuil

En la zona trabajan distintas dotaciones de Bomberos y efectivos de la Policía Científica. Otros equipos se distribuyeron en diferentes sectores del cauce para colaborar con la búsqueda del niño. El fuerte caudal del canal Cacique Guaymallén dificulta las tareas de rescate.

Los trabajos se concentran en el seguimiento del cauce y en la búsqueda de posibles puntos donde el niño podría haber sido arrastrado por el agua. La zona de Carrodilla, en Luján de Cuyo, se convirtió en el principal centro de operaciones.

El operativo continúa Gentileza Matías Pascualetti/Radio Nihuil

Operativo previo

Durante las últimas horas del martes, en tanto, se había iniciado otro operativo de búsqueda luego de que se denunciara la caída de un hombre al canal Cacique Guaymallén, a la altura de Las Heras.

El procedimiento comenzó tras un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre la posible caída de una persona al cauce. Según el relato de un empleado municipal recogido por medios locales, un hombre corrió hacia el canal y, poco después, unos menores que circulaban en bicicleta le avisaron que había sido arrastrado por el agua.

A partir de ese momento comenzó un operativo con efectivos policiales, Bomberos y equipos de Vehículos Aéreos No Tripulados para intentar establecer el recorrido que podría haber realizado la persona. Los relevamientos de las cámaras de seguridad de la zona detectaron el momento en que el hombre se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla, aunque las imágenes no permitieron confirmar que efectivamente se arrojó al cauce.

Horas más tarde, se presentó ante las autoridades una mujer que afirmó estar buscando a su hermano desde la tarde del martes y aportó características físicas que coincidían con las observadas en las grabaciones. De esta forma, el personal de la policía cree que ambos episodios podrían estar vinculados. Hasta la mañana de este miércoles no había novedades acerca del paradero de la persona y la búsqueda se inclinó hacia la zona de El Algarrobal, en Las Heras.