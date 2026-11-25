Un camionero de 56 años fue detenido en Tucumán después de que la policía provincial descubriera más de 25 kilos de cocaína escondidos debajo del colchón de la cabina del vehículo que conducía. El procedimiento se realizó en el Destacamento Fronterizo Cabo Juan Carlos Vallejo, en el marco del Operativo Lapacho, durante un control a un transporte que ingresaba a la provincia desde Salta.

Los efectivos del puesto fronterizo realizaban controles de personas y vehículos cuando consultaron al conductor sobre la carga que trasladaba. El hombre respondió que circulaba sin mercadería, pero su actitud evasiva despertó sospechas entre los policías, que resolvieron profundizar la inspección del camión.

La requisa se enfocó en el sector destinado al dormitorio, dentro de la cabina. En presencia de testigos, los uniformados encontraron allí un envoltorio de plástico negro oculto debajo del colchón. En su interior había 23 paquetes compactos, con forma de ladrillo, que contenían una sustancia blanquecina.

Ante el hallazgo, intervino personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas Norte, que realizó las pruebas de campo correspondientes. Los análisis dieron resultado positivo para cocaína y el pesaje determinó que la cantidad total incautada era de 25,651 kilos.

El conductor fue identificado como Julio Guillermo Lichieri, de 56 años, domiciliado en Lules, en el centro de la provincia de Tucumán.

Según indicaron fuentes judiciales, el destino del camión habría sido esa ciudad o Famaillá, localidad de la que es oriundo el titular del vehículo.

El comisario general Fabio Ferreyra, a cargo de la Dirección General de Unidades Especiales, explicó que el Operativo Lapacho se desarrolla durante todo el año, sin interrupción. También detalló que el procedimiento comenzó con un control de rutina a un camión proveniente de Salta y que, durante la inspección, los agentes detectaron los bultos ocultos en la cabina.

Una vez confirmado el resultado de las pruebas de campo de narcotest, los efectivos informaron a la Justicia Federal de Tucumán. El juzgado interviniente dispuso la detención e incomunicación del chofer, además del secuestro de la droga, el camión con su acoplado y un teléfono celular. También fueron incautadas anotaciones que podrían ser de interés para la investigación.

La causa quedó encuadrada en una infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

Otros operativos

Este es el tercer procedimiento del año en donde se decomisa una cantidad considerable de droga que tenía como destino final una localidad del interior de la provincia. En junio, en la ruta nacional 157, gendarmes detuvieron una camioneta en la que se ocultaban 470 kilos de cocaína que, según la investigación, eran trasladados hacia una propiedad ubicada en Atahona.

Días después, la Gendarmería Nacional realizó otro operativo en el puesto de control de Molle Yaco. El conductor del vehículo les informó que había salido de la localidad salteña de Tartagal y que su destino era Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Durante ese control, los uniformados sospecharon del relato de la pareja y decidieron revisar el interior del vehículo. Con autorización judicial, requisaron la zona alrededor del motor y encontraron 11 kilos de cocaína distribuidos en 24 bolsas de plástico de color verde. Ambos quedaron detenidos por el presunto delito de transporte de estupefacientes.