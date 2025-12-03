Tras enfrentar la audiencia de cargos, los mendocinos están citados para comparecer en Miami en enero

Entre ladrones de poca monta, agresores y delincuentes de mirada torva y aspecto “pesado”, los cinco mendocinos detenidos el domingo en el Dolphin Mall con valijas robadas que contenían diversas prendas de vestir también sustraídas burdamente de varios locales de aquel centro comercial de la zona sur de Miami pasaron, uno por uno, enfundados en los trajes anaranjados de los presos de los correccionales norteamericanos, por la audiencia de comparecencia en el juzgado de Miami-Dade.

Y de forma expeditiva, Mindy S. Glazer, la jueza de Miami-Dade que hace una década ganó notoriedad cuando, en una escena similar a la de este lunes, reconoció en un hombre que llegó a su estrado para recibir sentencia a un excompañero de la escuela secundaria, les fijó fianzas de entre 4000 y 4500 dólares para poder salir de la cárcel y les prohibió acercarse al centro comercial de la zona de Sweetwater.

Ellos tienen previsto usar sus boletos de regreso desde Miami en un vuelo de mañana que los depositará en Santiago de Chile y, desde allí, el resto del viaje por tierra, hasta la ciudad de Mendoza. La Justicia del 11° Circuito Judicial del Estado de Florida les impuso una audiencia para el 29 de enero de 2026, en la que pueden llegar directamente a un acuerdo aceptando su responsabilidad o, por el contrario, negar los cargos e ir a juicio.

El formato de audiencias en el no tiene nada que ver con las audiencias de imputación argentinas. Los detenidos pasan, uno a uno, por un estrado en el que son captados por una cámara. Mantienen el contacto con la jueza que decidirá su suerte y con la fiscalía a través de Zoom. Un intérprete está presente, en caso de que sea necesario. Lo fue para traducir a los cinco mendocinos los cargos que les atribuían, otras condiciones procesales −como, por ejemplo, saber si estaban en condiciones de pagarse un abogado o si calificaban para que el Estado les proveyera uno−, si preferían seguir con la audiencia sin la conversación previa con el defensor y, en tal caso, cuál sería el monto de la fianza para recuperar la libertad y las condiciones a cumplir, una vez recibida.

El primero en ingresar, segundos antes de las ocho de la mañana del lunes, fue Diego Luis Xicatto, de 46 años, un conocido peluquero de la ciudad de Mendoza y partícipe del viaje de los cinco amigos que sería la despedida de solteros de uno de ellos, según confirmaron a LA NACION allegados de los detenidos.

La jueza leyó los cargos: le explicó que lo acusaban de haber robado en la tienda de Tommy Hilfiger junto con otras personas y de haber guardado las prendas hurtadas en una valija que habían sustraído, previamente, del local de Burlington. Y le dijo que había “motivos fundados” para atribuirle el delito. En el acta de arresto figura que escondieron camperas −algunas técnicas, de Columbia y The North Face−, remeras, jeans, cinturores, billeteras y hasta un paraguas.

“Usted está acusado de un esquema organizado para cometer defraudaciones, por cometer robos al por menor y por robo mayor. Le voy a asignar un defensor de oficio. Aquí dice que es turista... ¿De dónde es usted?“, le preguntó la jueza Glazer. ”De Argentina", contestó Xiccato.

Le ordenó mantenerse alejado del Dolphin Mall, en Sweetwater, Florida. Se le prohibió ingresar a las tiendas. Por el cargo número uno, de crimen organizado para defraudar, le impuso una fianza de 1000 dólares. Por cometer “robos múltiples dentro de los 30 días en múltiples locaciones” le aplicó una fianza de 2500 dólares. Y por el cargo tres, de robo al por menor, 1000 dólares.

“Que tenga buen día”, le dijo, y Xiccato, en un poco más de dos minutos, supo que debería pagar 4500 dólares para recuperar su libertad, al tiempo que sabe, también, que se le fijó la audiencia de cargo para el 29 de enero de 2026. En ese acto se decidirá si va a juicio o si se allana directamente a recibir algún tipo de pena.

A las 8.03 ingresó en la sala el segundo “turista argentino”, fue Mauricio Ariel Aparo Orlando, de 49 años, apasionado de los autos y las motos, dueño de un taller de vehículos. Intentó obtener el mismo beneficio que Xiccato y dijo que no podía costearse un abogado particular. Pero la jueza lo acorraló: le preguntó si era dueño de una casa en la Argentina, si trabajaba en su país. “Si usted es dueño de una casa y tiene trabajo no califica para un abogado de oficio y debe contratarse un abogado”.

“¿Quiere usted renunciar a su derecho de tener un abogado presente en este momento para que sigamos el caso ahora o quiere que le reagendemos el caso para la tarde, para que usted tenga tiempo de contratar a su abogado?“, le preguntó Glazer.

Aparo prefirió la vía rápida; manifestó que tenía un vuelo de regreso el miércoles. Acto seguido, la jueza le dijo, como al peluquero, que debía mantenerse alejado del Dolphin Mall y que tenía motivos fundados para no otorgarle la libertad excepto previo pago de una fianza.

En el acta de arresto de la Policía de Sweetwater consta que uno de los vendedores de Tommy Hilfiger los reconoció a Xiccato y a Aparo (uno vestido con remera y short negro y el otro, con remera negra y short verde) como los dos ladrones que llevaban las prendas robadas dentro de sendas valijas.

Luego fue el turno de Sebastián Luis Moya, de 41 años. También intentó la vía de no pagar abogado. Pero la jueza también le informó que, como tenía casa y trabajo, no podía darle un abogado de oficio. Cuando le preguntó si renunciaba a tener un abogado presente, Moya simplemente respondió: “¿Puede ponerme una fianza?". Le fijó una fianza de 4000 dólares por cuatro delitos (organización criminal, robos múltiples, robo mayor y robo menor) y le pidió que esté atento a sus “audiencias futuras”.

A Juan Manuel Zuloaga Arenas, de 49 años, también se le informó que debía contratarse un abogado privado. Y él pidió también que directamente le aplicaran una fianza. Fue de 3500 dólares por dos cargos.

El último fue Juan Pablo Rúa, de 45 años. También pidió fianza. Por cuatro cargos. Cuando preguntó cómo podía pagar los 4000 dólares que le habían impuesto, la jueza le dijo: “En la cárcel donde se encuentra ubicado le toman tarjetas de crédito, señor, o usted puede contratar a un financista”.

Rúa preguntó: “¿Cuándo obtengo la libertad, porque tengo a mi familia incomunicada... Están en Argentina?”. Glazer le respondió: “Si no puede pagar su fianza entonces verá a un juez en los próximos veinte días”.