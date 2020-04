Encuentran el celular con el que amenazaron a Píparo desde la cárcel

A Carolina Píparo la amenazó el asesino de su hijo a través de las redes sociales

Luego de que la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo denunciara que el asesino de su hijo le escribió a través de Facebook para amenazarla, el Servicio Penitenciario Bonaerense informó que requisó la cárcel donde está hombre y secuestró un teléfono celular .

El operativo se realizó en la Unidad 34 Melchor Romero y el celular incautado no estaba registrado, por lo que se puso a disposición de la fiscalía. "Cabe destacar que el interno Moreno no tiene registrado ningún celular , por lo que de confirmarse que él envió los mensajes, cometió un acto no permitido", indican en el comunicado.

Además, explican que la semana pasada, por orden judicial, se implementó el protocolo de uso regulado de celulares ante la emergencia sanitaria. De acuerdo a la reglamentación, está prohibido utilizar teléfonos si no están registrados y que en caso de que lo estén, sólo se permite comunicarse a través de WhatsApp. "Precisamente el protocolo que se firma con los internos a partir de la autorización judicial es para evitar llamados desde celulares ingresados clandestinamente", completan.

El celular secuestrado Crédito: SPB

En el caso tomó intervención la UFI N° 8 de La Plata. La Justicia determinará si los mensajes fueron enviados desde ese celular.

Las amenazas del preso

Píparo publicó un tuit con tres capturas de pantalla , en el que describió: "Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. Que pensaron que iban a hacer? Llamar a la abuela?", y luego explicó: "No alcanza con Foucault, Zaffaroni y con creer que son víctimas del sistema y bla, hay que sentarse a estudiar criminalística, analizar seriamente cada medida. Yo puedo poner esto y me pueden leer varios pero habrá miles de víctimas hostigadas que no tienen ni eso. Háganse cargo!".

Según puede ver en las imágenes, el hombre le escribió diversos mensajes como: "De mi tampoco te olvides, Carlos Moreno", "El mismo que te disparó, Carolina Píparo, basura de mujer" y "Acá adentro, mejor que nunca, unidad 34".