Un policía de civil intentó escapar del robo de su auto y le dispararon por la espalda

Un policía de la Provincia de Buenos Aires, que estaba de civil, fue baleado por la espalda durante un asalto cometido el viernes por tres ladrones que le robaron el auto en la puerta de su casa, en la localidad de Billinghurst, en el partido de San Martín.

La secuencia ocurrió en pocos segundos, a plena luz de día, y quedó registrada por una cámara de seguridad que captó el momento en que los agresores cruzaron la calle armados, le apuntaron al efectivo, lo obligaron a levantar las manos y cuando quiso escapar del lugar, fue baleado por la espalda.

La víctima es Sergio Andrés Retamozo, de 43 años, quien acababa de estacionar su Renault Clío blanco sobre la calle Soldado Folch, casi esquina Las Violetas. Vestido de civil y sin oponer resistencia, levantó las manos mientras los delincuentes se aproximaban. Tal como muestran las imágenes, los asaltantes caminaban por la vereda de enfrente, cruzaron con armas en la mano y lo interceptaron a pocos metros del vehículo.

Cuando los ladrones ya se estaban por subir al Clío, Retamozo intentó alejarse corriendo. En ese momento, uno de los tres asaltantes disparó al efectivo que estaba de espaldas. El proyectil ingresó por la zona de la cintura y quedó alojado en el estómago del policía, que cayó detrás de otro auto estacionado a centímetros del cordón. Los delincuentes escaparon a gran velocidad en el vehículo robado.

Minutos después, vecinos de la cuadra se acercaron para asistir a Retamozo y llamaron al 911. Una ambulancia trasladó al efectivo bonaerense al Hospital Castex, donde permanece internado y “estable”, según precisaron fuentes vinculadas a la investigación. La herida de bala se alojó en la zona abdominal.

San Martín: un policía de civil intentó escapar del robo y le dispararon por la espalda

Horas después del ataque, el Renault Clío fue hallado prendido fuego en las inmediaciones del barrio Libertador, sobre Eucaliptus Bis y Calle 194. Personal policial trabajaba en la zona para peritar el vehículo y continuar con la búsqueda de los autores del robo.

La causa quedó a cargo del fiscal Ignacio Correa, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de San Martín, y fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa y robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda y con el uso de arma de fuego.

Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia completa del asalto y, por los movimientos previos a la fuga y la apariencia física de los agresores, no descartan que los ladrones sean menores de edad.

El ataque contra Retamozo ocurre en un contexto marcado por otros hechos letales que tuvieron como víctimas a integrantes de fuerzas de seguridad en el conurbano en los primeros meses del año.

El homicidio del policía bonaerense Alejandro Núñez, cometido el 9 de febrero en Villa Domínico cuando perseguía a tres ladrones que habían robado una camioneta Chevrolet Tracker, fue el cuarto crimen de un efectivo en lo que va del año en la región. Un día antes de ese episodio, Daniel Alejandro Benítez, de 42 años, retirado de la Policía de la Ciudad desde 2022, fue asesinado durante una emboscada mientras manejaba un auto para una aplicación de viajes en el barrio Libertador, en San Martín. Al llegar a la esquina de El Pensamiento y Folch, un delincuente que se hizo pasar por pasajero lo amenazó y, tras identificarse Benítez como policía, le disparó dos veces.

Antes de esos casos, el 3 de febrero, en Merlo, había sido asesinado Julio César Reyes, de 58 años y retirado de la Policía Federal. Fue atacado por al menos tres ladrones que intentaron robarle su Peugeot 208 cuando salía de su casa, y uno de ellos le disparó en la cabeza cuando intentó sacar su arma.

El primer homicidio del año había ocurrido en Billinghurst, también en San Martín, donde Santiago Oleksiuk, de 27 años y miembro de la Policía Bonaerense, fue baleado durante un allanamiento a un búnker de drogas situado en el asentamiento La 18. En ese procedimiento murió un narco y otros dos integrantes de la UTOI resultaron heridos.