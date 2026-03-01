Huyeron a campo traviesa y abandonaron una camioneta con casi media tonelada de cocaína

SANTA FE.- Parecía una secuencia de una serie de TV. El comentario surgió entre los efectivos de Seguridad Vial Provincial con sede en San Justo, en el centro norte de esta capital. Razones no faltaron porque el operativo de esa fuerza, por caminos rurales de la región y a lo largo de 30 kilómetros, incluyó el seguimiento de una camioneta 4x4 cuyos ocupantes quisieron evitar un control rutinario en la Ruta Nacional 11, e ingresaron, hacia el oeste, hasta llegar a la Ruta Provincial 4, en jurisdicción de Elisa, donde abandonaron la Volkswagen Amarok y huyeron a campo traviesa.

El operativo tuvo un mejor resultado para las fuerzas de seguridad: los gendarmes que completaron la tarea detectaron en la caja de la camioneta 418 paquetes de cocaína, convenientemente preparadas dentro de bolsas arpilleras para arribar sin inconveniente a destino.

Cuando se realizó la prueba de campo Narcotest, la misma arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 456,200 kilos.

Por el momento no hay detenidos, y las autoridades trabajan para establecer la ruta del transporte y posibles conexiones con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Secuestro de casi media tonelada de cocaína en Santa Fe

El operativo dejó al descubierto una maniobra de traslado de droga a gran escala que, de haber llegado a destino, habría representado un millonario golpe para el mercado ilegal.

En tanto, dos detalles llamaron la atención de los uniformados: primero, que todos los paquetes con la droga tenían adosados una imagen de un cebú, un animal considerado en la región por su resistencia, adaptabilidad al calor y valor económico en regiones tropicales. Y segundo, que la camioneta quedó con el motor encendido al momento de la fuga de sus ocupantes. Ello podría revelar la calidad del operativo policial y la falta de experiencia del conductor en este tipo de casos.

Por otra parte, según informes de los investigadores a los que tuvo acceso este medio, la camioneta había partido desde la provincia de Formosa y aunque se desconoce el destino final, se presume que la droga tenía que arribar a Rosario, al sur de esta provincia.

También se evalúan las posibles conexiones de este envío secuestrado con redes criminales internacionales, algunas de las cuales podrían estar operando por vía fluvial.

Durante este domingo, continuaron los operativos en el centro-norte de la provincia para dar con el paradero de los dos hombres que se trasladaban en la Amarok repleta de drogas. Los operativos están cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y la Guardia Rural “Los Pumas” de esta provincia.

El procedimiento fue informado a los fiscales federales de Rafaela, que actúan por jurisdicción, Pablo Micheletti y Gustavo Onel, que dieron autorización para abrir la camioneta e inspeccionarla.

Finalmente, se dispuso el secuestro de la droga y del rodado, por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.