Treparon para robar un departamento por el balcón y fueron detenidos gracias a las cámaras

Tres hombres de nacionalidad chilena fueron detenidos luego de ingresar a robar por el balcón a un departamento del barrio porteño de Balvanera y escapar con distintos objetos de valor. El seguimiento de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) resultó clave para reconstruir el recorrido de los sospechosos y concretar las detenciones pocos minutos después del robo.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en un edificio situado sobre la calle José Evaristo Uriburu al 700. Según la denuncia realizada por la damnificada, también de nacionalidad chilena y de 19 años, los tres delincuentes lograron acceder al inmueble a través del balcón y, una vez dentro, se apoderaron de varios elementos antes de abandonar rápidamente el lugar. La mujer dio aviso a la Policía de la Ciudad y aportó las características físicas y de vestimenta de los sospechosos.

A partir de esa información, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 C solicitaron la colaboración del CMU y comenzaron a seguir mediante las cámaras el recorrido que habían tomado los ladrones después de escapar del edificio. La tecnología permitió establecer en qué dirección se había concretado la fuga, de modo de orientar a los móviles policiales hacia los lugares por donde se desplazaban.

El primer sospechoso fue localizado e interceptado en Lavalle al 2300. Poco después, los agentes lograron encontrar a los otros dos involucrados en las inmediaciones de la avenida Corrientes al 2400. Los tres hombres, de 28, 30 y 33 años, quedaron bajo custodia policial.

Tres hombres robaron un departamento trepando por el balcón, pero fueron detenidos Prensa Ministerio de Seguridad

Pero el operativo no terminó con las detenciones. A partir del rastrillaje realizado en la zona, los efectivos encontraron los objetos que habían sido sustraídos del departamento y que los sospechosos habían descartado durante la huida. Entre los elementos recuperados había un bolso, una computadora portátil con su cargador, una campera, un morral y una pinza metálica.

Uno de los elementos que será incorporado a la investigación es precisamente la pinza metálica secuestrada, cuya presencia podría resultar relevante para determinar cómo lograron concretar el ingreso al departamento.

Tras la intervención judicial, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella, dispuso la detención de los tres sospechosos, acusados inicialmente por el delito de “hurto agravado por escalamiento”, además del secuestro de los objetos recuperados.