Tres condenas a prisión perpetua por el sangriento robo en el que fue asesinado el empresario Gabriel Izzo

Al empresario Gabriel Izzo lo mataron a balazos durante un sangriento robo en su casa de San Antonio de Padua. Su esposa, Silvia Petinari, salvó su vida de milagro. Hoy, a poco más de tres años del crimen, tres delincuentes fueron condenados a la pena de prisión perpetua.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°6 de Morón, integrado por los jueces Alejandro Rodríguez Rey, Andrea Bearzi y Cristian Toto. Un cuarto imputado, Walter Rodríguez Sierra, fue absuelto.

Al no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y de la reincidencia, los magistrados condenaron Brigido Achucarro González, Jonathan González y Víctor Fernández Galarza. De esta manera se hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público, representado por el fiscal Claudio Oviedo. Otro acusado, Gustavo Mac Dougall, no llegó a ser juzgado. Murió antes de que empezara el debate.

“A partir de la contundente prueba reunida y producida en el juicio —incluyendo testimonios, pericias y evidencia documental y digital—, el Ministerio Público Fiscal demostró y sostuvo la responsabilidad penal de los acusados", explicaron fuentes judiciales que participaron del debate.

Izzo, de 60 años y dueño de un aserradero de la zona oeste del conurbano, fue asesinado en horas de la madrugada del 9 de junio de 2023. La víctima y su esposa dormían cuando el grupo criminal irrumpió en su domicilio.

La casa donde fue asesinado Gabriel Izzo

El dueño de casa se despertó por los ruidos. Era legítimo usuario de armas e intentó defenderse con una pistola y un revólver. Pero fue asesinado a sangre fría. Los peritos registraron 22 disparos.

Petinari resultó herida y estuvo internada casi 20 días. Fue golpeada y apuñalada por los delincuentes que mataron de cinco balazos a su marido.

Malherida, Petinari logró alertar al número de emergencias 911. Luego de asesinar a Izzo y atacar a su esposa, los asaltantes huyeron en un vehículo Volkswagen Gol gris. Cuando los policías llegaron a la vivienda encontraron una gran cantidad de sangre y el cuerpo de Izzo, en el pasillo distribuidor entre el comedor y el espacioso living.

Petinari fue trasladada en grave estado a un hospital de Merlo y luego, fue llevada a un sanatorio de la zona de Palermo, donde lograron compensarla y la sometieron a una intervención quirúrgica.

Los tres delincuentes fueron hallados culpables de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra, homicidio criminis causae (dos hechos, uno en grado de tentativa).

Tras conocer la sentencia, el abogado Javier Baños, defensor de Rodríguez Sierra, dijo a LA NACION: “El tribunal, a cargo de los jueces Rodríguez Rey, Toto y Bearzi, estuvo excelente. Los fiscales Oviedo y Patricio Pagani, del Departamento Judicial de Morón, investigaron muy bien. Esclarecieron un hecho muy grave que podría haber quedado impune. Lamentablemente mi cliente pagó daños colaterales, fue una víctima más de este crimen horrendo. Pero gracias a Dios, después de esta sentencia ejemplar, queda a salvo su buen nombre y honor”.