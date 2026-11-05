Tres de Febrero: tiros, dos detenidos y tres motos secuestradas en un una “despedida tumbera” en un cementerio

Un cortejo fúnebre “tumbero” terminó con disparos, dos jóvenes detenidos y tres motos secuestradas en el Cementerio Municipal de Pablo Podestá, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

El episodio ocurrió ayer a la mañana, durante la despedida de un joven que había muerto días antes en un accidente de tránsito. La intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires permitió interceptar a dos sospechosos cuando intentaban abandonar el predio.

El operativo comenzó después de que el Comando de Patrullas recibiera una alerta por detonaciones de arma de fuego dentro del cementerio, situado en Firpo y 1° de Mayo. A partir de las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por testigos, los efectivos desplegaron un procedimiento para identificar a los presuntos responsables.

Entierro tumbero en Tres de Febrero

Con el apoyo de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal (COM), los policías cerraron los accesos al establecimiento y localizaron a dos jóvenes que intentaban retirarse. Ambos, de 23 años y domiciliados en Pablo Podestá, fueron reducidos e identificados por sus iniciales como L. J. A. y N. M. L., infor

Durante el procedimiento se secuestraron tres motos que estarían vinculadas con el episodio: una Mondial azul, una Bajaj Rouser gris y una Honda Tornado roja y blanca que circulaba sin patente colocada. Además, en una requisa preventiva, los agentes encontraron una réplica de arma de fuego tipo pistola. Hasta el momento no se informó el secuestro de un arma real ni se estableció quiénes efectuaron las detonaciones.

Uno de los detenidos registra antecedentes judiciales por una causa de tentativa de usurpación en el Departamento Judicial de San Martín, según las consultas realizadas por los investigadores en el sistema policial.

La Policía detuvo a dos personas luego de un entierro con ritual tumbero en el Cementerio de Tres de Febrero

Despedida

El episodio se produjo durante el entierro de un joven de 22 años que había muerto el 30 de octubre, luego de protagonizar un accidente de tránsito en Pablo Podestá .

Según la reconstrucción del caso, el joven circulaba en una moto Honda 250 sin dominio colocado cuando, a las 21.07, chocó contra un Fiat Cronos en la intersección de la avenida Presidente Juan Domingo Perón y Martín Peschel.

El joven fue asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladado en estado crítico al Hospital Bocalandro. Pocas horas después murió como consecuencia de los politraumatismos sufridos.

Tras su fallecimiento, familiares y allegados organizaron una despedida que se extendió durante varios días y generó preocupación entre vecinos de Loma Hermosa. Según las versiones difundidas, hubo caravanas de motocicletas, detonaciones y una suerte de santuario instalado en la vía pública. La situación derivó en un operativo de seguridad durante el traslado del cuerpo al cementerio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, que avaló el procedimiento y dispuso el traslado de los dos aprehendidos a sede judicial. La causa fue caratulada como abuso de arma.