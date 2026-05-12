Una mujer quiso evitar que le robaran el auto y se subió al capot: viajó allí 50 metros

Este lunes por la tarde, en un intento desesperado por evitar el robo de su auto, una mujer de 50 años se subió al capot del rodado mientras los tres delincuentes se llevaban, a toda velocidad, su vehículo por una calle de la localidad de Ramos Mejía, La Matanza. Después de 50 metros, la víctima se arrojó al asfalto y, como consecuencia, sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en una de sus piernas.

Poco antes de las 16, un grupo de ladrones sorprendió a la mujer que, estacionada en la calle Rosales al 1100, esperaba dentro de su Fiat Mobi a que saliera su hija. En medio de gritos e insultos, escena que quedó grabada en una cámara de seguridad callejera, los delincuentes obligaron a la víctima, identificada por el medio Primer Plano Online como Mariana, a bajarse. En medio del robo, la vecina se trenzó en un forcejeo con uno de los hombres.

Desesperada, quiso evitar que le robaran el auto y se subió al capot: se arrojó al piso luego de 50 metros

Cuando los delincuentes emprendieron la huida con el vehículo, la mujer se subió al capot hasta que, media cuadra después, decidió arrojarse al piso. “Hijo de puta, la vas a matar”, gritaba la hija de la víctima mientras corría hacia la esquina, en donde su madre cayó al asfalto. Aunque sufrió heridas de consideración, en la Clínica Juan de Dios, donde fue trasladada por una ambulancia, los médicos indicaron que se encontraba fuera de peligro.

De acuerdo a los medios locales, hasta el momento los delincuentes no fueron detenidos. La causa quedó a cargo de la UFI N.º 12 de La Matanza.

La Matanza, a merced de la delincuencia

Un mes y medio atrás, durante una recorrida realizada por este diario, quedó expuesta la situación de desamparo que tienen los vecinos del municipio más populoso de la provincia de Buenos Aires.

Garita Policial sin servicio en la Matanza

Falta de vigilancia con ausencia de patrulleros, acumulación de basura junto a algunos puestos policiales y la presencia de barricadas armadas por los delincuentes para asaltar a los automovilistas daban cuenta de la dura realidad por la que atraviesan los vecinos del partido. Las adyacencias de puestos de vigilancia se convirtieron en una zona en la que los delincuentes descartan automóviles robados.