La caída de la banda de barrabravas que robaba techos solares de autos en Vicente López y San Isidro

Eran especialistas en lo que hacían. Y lo hacían en el menor tiempo posible. Una vez que elegían su “objetivo”, mayormente autos de la marca Peugeot modelos 206 y 207, les tomaba unos segundos robar los techos solares de los vehículos. Generalmente operaban en Vicente López y en San Isidro. Pero ahora la banda, integrada por barrabravas de Los Andes, club de Lomas de Zamora que participa en el torneo de la Primera Nacional, está tras las rejas.

Uno de los robos de la banda que sustraía techos solares de autos

Así lo informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. En las últimas horas, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a tres sospechosos acusados de haber participado de ocho robos entre el 4 de septiembre pasado y el 2 de este mes. La causa está a cargo de la fiscal de Boulogne Natalia Castronovo.

“Se trata de una investigación que lleva un tiempo. Los sospechosos fueron identificados a partir del análisis de filmaciones de cámaras de seguridad aportadas por los municipios, la geolocalización de teléfonos celulares y el seguimiento de los autos utilizados por los delincuentes, vehículos que eran alquilados por los integrantes de la banda”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

De uno de los teléfonos de los sospechosos detenidos se recuperaron chats de WhatsApp en los que los delincuentes hacían referencia a sus planes criminales.

Por ejemplo, el 27 de noviembre pasado, uno de los “roba techos” le dijo a su interlocutor: “Unas ganas de hacer plata, tío”. Y recibió como respuesta: “Yo también, amigo, estoy desesperado”.

Cayó una banda que robaba techos de autos

La conversación continuó y uno de los sospechosos dijo: “El otro día casi la colamos a la Sol Gira, viste, la payasa que es abogada... Tenía una [Ford EcoSport] Titanium, la vendió y supuestamente tenía diez palos en la casa”.

Algunos de los robos fueron captados por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran la rapidez de los delincuentes para ejecutar los robos de techos solares de los autos estacionados en la calle. La banda actuaba de día o de noche, sin importar el horario.