Tres adolescentes de 15 y 16 años, dos de ellos con pedidos de detención vigentes, fueron detenidos luego de robar a mano armada un auto en el barrio porteño de Constitución y protagonizar una persecución que terminó en un choque en el partido de Avellaneda.

Los sospechosos fueron aprehendidos tras abandonar el auto e intentar refugiarse en una vivienda para evitar ser alcanzados por los efectivos.

El hecho comenzó cuando tres jóvenes armados abordaron a un hombre venezolano de 38 años que se encontraba junto a su hija de 12 y al que amenazaron para robarle su Toyota Corolla blanco. Tras apoderarse del vehículo, escaparon en él.

A partir de la denuncia y de la alerta sobre el robo, la Policía de la Ciudad inició un seguimiento con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU). La intervención permitió localizar el automóvil y desplegar un operativo cerrojo para interceptarlo mientras se dirigía a la provincia de Buenos Aires.

La persecución se extendió hasta la ciudad de Avellaneda. Allí, en la zona de Beazley y pasaje Independencia, el Toyota Corolla chocó contra dos vehículos particulares y un móvil policial. El impacto dañó la parte delantera del auto robado y obligó a sus ocupantes a abandonarlo.

Los tres detenidos son menores de 16 años Prensa Ministerio de Seguridad

Los tres adolescentes intentaron continuar la fuga e ingresar a una vivienda cercana, pero fueron alcanzados y detenidos por el personal policial. Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron el Toyota Corolla y secuestraron una pistola calibre .22, con un cargador y cuatro municiones , que habría sido utilizada para cometer el robo.

Los detenidos son argentinos y tienen domicilio en distintos puntos del partido de Avellaneda: uno de los adolescentes, de 15 años, reside en Sarandí; otro, de 16, en Wilde, y el tercero, también de 15, en Avellaneda.

Al verificar sus identidades, los investigadores comprobaron que dos de ellos tenían órdenes de detención vigentes por robo, además de antecedentes por delitos contra la propiedad. Uno de los adolescentes de 15 años acumulaba seis actuaciones entre 2024 y 2026, entre ellas por robo agravado por el uso de arma, robo en poblado y en banda, robo y atentado contra la autoridad.

El arma calibre .22 secuestrado Prensa Ministerio de Seguridad

Sus primeros registros datan de septiembre y diciembre de 2024 por robo y robo agravado en poblado y en banda. Luego, entre enero y febrero de 2026, sumó otros tres antecedentes por robo, uno de ellos cometido con arma de fuego.

En la causa interviene el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo de la jueza Natalia Milione, que dispuso la detención de los tres menores, su alojamiento en una dependencia policial y la declaración de los damnificados.

También tomó intervención el Juzgado Nacional de Menores N° 4, que fue notificado de las actuaciones y no formuló objeciones a las medidas dispuestas.