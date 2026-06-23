Un adolescente de 17 años fue asesinado por motochorros cuando iba al colegio junto a su padre

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos este martes por la mañana por motochorros que lo interceptaron para robarle mientras caminaba junto a su padre rumbo al colegio.

El robo ocurrió alrededor de las 7:40 en la intersección de las calles Rivadavia y Benteveo, justo en el límite entre los partidos de Quilmes y Almirante Brown. Lautaro y Marcelo Servin fueron sorprendidos por un grupo de asaltantes armados que se movilizaban en dos motos enduro.

Fuentes policiales bonaerenses confirmaron a LA NACION que tras una resistencia al asalto, los agresores efectuaron varios disparos que hirieron de gravedad al joven en el tórax y la espalda.

Lautaro cayó al piso y comenzó a convulsionar. Los delincuentes, al ver que seguía con vida, habrían vuelto abrir fuego otras tres veces antes de escapar por Rivadavia en dirección a Presidente Perón.

A pesar de haber sido trasladado de urgencia por un vecino al Hospital Oñativia, la víctima falleció en el centro médico tras sufrir un paro cardíaco, mientras que los motochorros lograron darse a la fuga.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Almirante Brown, liderada por el fiscal Scanzani, investiga el caso bajo la carátula de “homicidio”. Las autoridades buscan determinar los detalles del hecho y dar con los motochorros que asesinaron al adolescente.

Un vecino contó que el adolescente defendió a su papá

Tras el crimen, un vecino que vive enfrente de la escena del crimen contó detalles del hecho y reclamó que haya más presencia policial en la zona para evitar otra tragedia.

“Cuando son sorprendidos por los motochorros el hijo lo quiso agarrar y le pegaron dos tiros. Él se tiró para salvar al padre”, dijo en diálogo con TN.

Y agregó: “Los vecinos les prestaron la camioneta para llevarlo al hospital. Sería justo que manden un patrullero cuando los chicos entran al colegio. Acá están desprotegidos”.

En sintonía, una mujer del barrio, amiga de la madre del joven desde hace 25 años, expresó en declaraciones con el mismo medio: “Lo mataron delante de mi casa. Es mi sobrino, lo vi nacer. No entiendo qué les cuesta poner una garita para que cuiden a los chicos”.

Asimismo, el hombre expresó su dolor por el brutal asesinato: “Esta criatura... cómo viene a perder la vida así. Me duele como si fuera mi nieto, lo conocía desde chiquito”.