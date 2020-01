Fernando y Matías juntos.

23 de enero de 2020 • 12:45

La investigación por parte de la Justicia para esclarecer la dolorosa muerte de Fernando Báez Sosa continúa, al igual que la tristeza de familiares y amigos. Uno de ellos, Matías Figueiras, eligió despedirse de él mediante una carta que hizo pública en su cuenta de Twitter: "Es inmenso el dolor que tengo en estos momentos, inmensa la desesperación que tenemos todos frente a esta tragedia", explicó Matías.

Matías no acompañó a Fernando a Villa Gesell, según lo que expresó en su carta, por eso lo lamenta y en el texto le pide perdón a Fernando por su distanciamiento: "Siento culpa por no haber estado ahí para ayudarte; perdón por no disfrutar lo que me dio la vida: un amigo irrepetible".

Matías, amigo de Fernando Báez Sosa publicó una carta para despedir a su amigo, Fernando Báez Sosa, que murió el sábado pasado en una pelea en Villa Gesell. Crédito: Matías, amigo de Fernando

A Fernando Báez Sosa lo mataron el sábado pasado en el boliche Le Brique de Villa Gesell, durante una pelea en la que hay alrededor de 11 imputados. Fernando murió por los golpes que recibió en la cabeza.

Las ruedas de reconocimiento para dar con los involucrados en su muerte comenzaron hoy, y según la Justicia, habrán cerca de 100 procedimientos de la misma índole en el que participarán los testigos de esa noche.