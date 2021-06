Un año de prisión de ejecución condicional para el policía que mató de un tiro a la perra Tita

La Justicia de Chubut declaró responsable de los delitos de “abuso de autoridad en concurso ideal con daño” a Elías Saavedra, el policía provincial que en un operativo en la primera semana de la cuarentena por el coronavirus le disparó a quemarropa a Tita, la perra mestiza de una familia de Playa Unión. El juez Gustavo Castro, en coincidencia con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, consideró que el oficial “utilizó el arma en un supuesto que no está contemplado en la norma” y le impuso la pena de un año de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial.

El caso tuvo repercusión nacional porque puso el foco sobre la cuestión de los animales como sujetos de derecho y sobre lo que se conoce como “familias multiespecie”. Sin embargo, y contra lo que esperaba la querella, Saavedra no fue condenado por maltrato animal. Con el mismo argumento que oportunamente había desplegado la fiscalía, el juez Castro consideró que en el caso no resultaba viable la aplicación de la ley de protección animal “puesto que no se acreditó el hecho subjetivo que exige la norma; esto es, la perversidad, la intención de causarle sufrimiento al animal”.

Marionella Castillo (cuarta desde la izquierda), el día en que se conoció que se realizaría el juicio contra el policías Elías Saavedra por matar a su perra, Tita, en el balneario Playa Unión, de Chubut Eva Sureña

El magistrado sostuvo entonces que “el hecho”, es decir, el acto de haber matado de un tiro a Tita cuando la perra mestiza de Marionella Castillo encaró con ladridos amenazantes a los policías que habían entrado en el predio de la casa -donde había una obra en construcción- “quedará subsumido a la figura residual del daño” y que este concurriría idealmente con el “abuso de los poderes concebidos por el inciso 11 del artículo 11 de la ley policial”.

El sargento Elías Saavedra, al prestar declaración en el juicio por matar a la perra Tita en Rawson, Chubut Ministerio Público Fiscal de Chubut

La querella le había imputado el delito de maltrato animal y la fiscalía, el de “daño en concurso ideal con abuso de autoridad”. El fiscal general Fernando Rivarola y la procuradora fiscal Eugenia Domínguez habían destacado que “el hecho no solo afectó a la familia [de Tita], sino también al Estado y a la sociedad toda”. Mientras que los defensores particulares del imputado habían pedido su absolución.

