Un asesino serial que integró la primera tanda de traslados a Marcos Paz fue devuelto a la cárcel de Devoto por “seguridad”

En 1996, su gavilla, la “banda de los chicos bien”, se hizo conocida por una serie de robos en restaurantes de la zona norte de la ciudad que tenían como habitués a empresarios, protagonistas del mundo del espectáculo y funcionarios de la administración de Carlos Menem, entonces en el gobierno. Los golpes se repetían; también los homicidios. Hubo tres crímenes que le adjudicaron al jefe de la banda, Guillermo Álvarez, conocido como el Concheto o el Patovica, que vivía en un lujoso chalet de Acasusso, San Isidro. Un cuarto asesinato lo cometió cuando estaba preso y mató a otro recluso.

El Concheto Álvarez fue detenido en agosto de 1996. El domingo pasado fue parte de la primera tanda de presos trasladados desde la cárcel de Villa Devoto a la nueva unidad penitenciaria de Marcos Paz.

Pero todo cambió a las pocas horas y Álvarez fue devuelto a la cárcel de Devoto por “una cuestión de seguridad”. Así surge de la resolución en la que el juez nacional en lo criminal y correccional Santiago Bignone rechazó un “habeas corpus colectivo y correctivo” que había presentado la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) “en favor de todas las personas privadas de su libertad alojadas actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los pabellones vacíos de la cárcel de Villa Devoto

La defensa de Álvarez, a cargo del abogado Sebastián Bruno, había presentado “una acción en favor” de su asistido, que se acumuló al proceso de habeas corpus presentado por la PPN. En el caso intervino el fiscal Pablo Recchini.

“En relación con la acción interpuesta en favor del interno Álvarez, el Bruno hizo saber que su asistido posee un régimen especial de alojamiento y aislamiento, oportunamente ordenado por el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 y luego ratificado y ampliado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 28, del cual depende actualmente. Dicho régimen implica medidas de seguridad muy específicas que se relacionan con una situación compleja y grave que excede el marco de esta presentación y pone en riesgo su vida. A su vez, su situación se encuentra bajo observación y seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del control de sentencia del conocido precedente ‘Álvarez vs. Argentina’“, se explicó en el momento de resolver el habeas corpus.

DE DEVOTO A MARCOS PAZ | DÍA 3



Tercer día de traslado y otros 292 internos rumbo a Marcos Paz. Ya son 901 los presos trasladados desde Devoto, más del 60% de la población carcelaria de este penal.



Seguimos. Ley y orden. pic.twitter.com/HPUFh1hkuq — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 13, 2026

El juez Bignone afirmó: “Al respecto, se sostuvo que el TOC N° 28 dispuso su permanencia en su actual lugar de alojamiento y la obligación de informar con la antelación pertinente las alternativas de su reubicación. Pese a ello, se dispuso su traslado".

El mismo domingo se hizo una audiencia por Zoom y se ordenó el realojamiento inmediato de Álvarez en la cárcel de Devoto en el “plazo perentorio” de dos horas, medida que se efectivizó.

El lunes, en una audiencia para escuchar a las partes y resolver sobre el habeas corpus, Bruno “agradeció que su pupilo hubiese sido reintegrado al Complejo de CABA [por Devoto] conforme lo ordenó el tribunal, solicitando únicamente que le sean restituidos sus objetos personales”, según se desprende del expediente judicial.

Guillermo Álvarez durante el juicio oral Archivo

En las próximas horas, el Concheto será reubicado en otra unidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

“El Concheto Álvarez tiene medidas de resguardo. Se lo trasladó solo y se lo ubicó solo. Pero la Justicia ordenó que lo devolvieran a la cárcel de Devoto y se lo llevó allí el mismo domingo. Se lo va a reubicar porque Villa Devoto se cierra y se desafectará del uso penitenciario”, explicaron las fuentes consultadas.

Según informó en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, “Álvarez fue condenado por graves delitos cometidos entre 1996 y 1998. Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio de 1996 llevó adelante un raid delictivo durante el cual asesinó a un hombre delante de su hija para robarle el auto, y luego a un subinspector de la Policía Federal y a una estudiante en el robo al pub Company, en el barrio de Belgrano. Dos años después, durante su estadía en la antigua cárcel de Caseros, mató a un compañero de celda de 17 años. A consecuencia de estos hechos, Álvarez fue condenado a la pena de reclusión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado por los delitos de robo agravado, homicidios calificados y lesiones graves, en concurso real”

El 26 de agosto de 2024, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar al recurso de revisión interpuesto por la defensa tras un fallo de la CIDH. “Por este motivo, anuló el juicio y ‘todos los actos derivados del debate entre los que se incluye la condena pronunciada el 28 de octubre de 1999′”, según el citado sitio de noticias.

A la espera del nuevo debate, la defensa solicitó su excarcelación porque “una persona no puede encontrarse privada de la libertad sin sentencia por un proceso que lleva más de 28 años de sustanciación, y en el que, como se ha visto, resultan computables a favor del causante más de 46 años de privación de la libertad”.

Pero la presentación fue rechazada. “La condición de reincidente del nombrado se erige como un obstáculo insalvable a la hora de examinar cualquier pretensión ligada al instituto de la libertad condicional”, había dictaminado el fiscal Sandro Abraldes.

Anteriormente, en 2020, el Concheto Álvarez había sido noticia durante la pandemia de Covid. Fue uno de los referentes de los reclusos que negoció con las autoridades el fin del motín en la cárcel de Villa Devoto, en reclamo de mejores condiciones sanitarias y de beneficios.