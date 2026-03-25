Un BMW perdió el control en una picada ilegal frente a Tecnópolis y atropelló a una persona

Un brutal accidente en Villa Martelli casi termina en tragedia este lunes en un playón frente a Tecnópolis: se estaba corriendo una picada entre vehículos de alta gama y uno de ellos perdió el control y volcó. El auto que derrapó, un BMW blanco, impactó contra un vallado que se encontraba en la zona de estacionamiento y no chocó contra un grupo de personas que estaba ahí de milagro. Sin embargo, una persona fue atropellada y debió ser asistida en el Hospital Houssay sin heridas de gravedad.

Según el medio local 24 Conurbano, el episodio ocurrió en la plaza de estacionamiento, donde un grupo de jóvenes asistió a ver una carrera de coches de gama media y alta. En un momento, el conductor del BMW pisó el acelerador a fondo y a los pocos metros perdió el control de su auto. En las imágenes, que trascendieron a través de redes sociales, se ve a algunos de los asistentes sorprendidos por el impacto.

Tras el accidente, el conductor se bajó de su auto y chequeó si había sufrido daños, mientras que, después de él, otro vehículo salió a la pista para correr.

Brutal accidente en una picada frente a Tecnópolis

En redes sociales, el video fue difundido también por Viviam Perrone, referente de la entidad Madres del Dolor, quien desde hace tiempo denuncia que se practican picadas ilegales en distintos puntos del AMBA, incluido este sector. “Anoche en Tecnópolis. Ya denuncié hace algunos años. ¿Nadie ve lo que ocurre ahí?“, expresó.

Según indicó el medio Zona Norte, el conductor del vehículo incrustado fue sometido a un test de alcoholemia, que resultó negativo, y luego fue liberado, aunque quedó imputado en una causa que tramita la fiscalía local.

Si bien las picadas ilegales generan preocupación desde hace varios años por la falta de protección, en los últimos meses, el asunto se metió en el debate público después del accidente de Bastián Jerez, un niño de ocho años que sufrió “múltiples fracturas de cráneo” y fue operado siete veces tras un choque frontal entre una camioneta y un UTV en la zona de La Frontera, en Pinamar, un sitio en el que los turistas suelen correr a altas velocidades y sin protección.

Otro hecho similar ocurrió un mes atrás, en Villa Gesell, donde dos conductores corrieron una picada ilegal entre una multitud de gente en las inmediaciones del evento conocido como el Enduro de Verano. En las imágenes tomadas por los testigos se puede ver a los dos rodados en infracción atravesando a alta velocidad un sector repleto de turistas y vehículos. Los implicados, en tanto, fueron detenidos.