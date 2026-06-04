Un camión cargado de harina de girasol escondía 1100 litros de éxtasis en sus tanques de combustible
El transporte, de matrícula paraguaya, fue detectado en una estación de servicio de la localidad de Villa Nueva, Córdoba; se dirigía hacia el paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile
- 3 minutos de lectura'
Los gendarmes del área de Inteligencia Criminal de Chaco pasaron el dato: un camión paraguayo se dirigía hacia la cordillera y llevaba droga. El resto de las unidades de la Gendarmería se pusieron en alerta. Y los de Córdoba lo encontraron en una estación de servicio de la localidad de Villa Nueva. La información era correcta: el vehículo pesado, que transportaba un embarque de harina de girasol destinado a Chile, según su manifiesto de carga, llevaba también 1100 litros de éxtasis en estado líquido.
Según informaron fuentes de la fuerza de seguridad federal, el trabajo conjunto entre unidades técnicas de la Gendarmería permitió individualizar el camión que había ingresado a la Argentina desde Paraguay por el paso internacional San Ignacio de Loyola (Formosa) y se dirigía hacia el túnel Cristo Redentor, en Mendoza, que conduce a Chile a través de la cordillera de los Andes. El vehículo estaba abandonado en una gasolinera de Villa Nueva, en el cruce de las rutas 158 y 9.
Los gendarmes debían constatar si, efectivamente, en el transporte había droga. Lo primero que detectaron fue que los tanques de combustible adicionales, adosados a los costados del vehículo, no estaban conectados al circuito de alimentación del motor, como es habitual. Además, la inspección visual les mostró que contenían “una sustancia cuyas características cromáticas no eran las habituales”.
Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco” dieron aviso a la fiscalía federal y al juzgado federal de Villa María, Córdoba, que ordenaron realizar una exhaustiva requisa.
Con apoyo de personal del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” y “Santa Catalina”, los gendarmes intervinientes realizaron los análisis rápidos de detección de droga en campo. Constataron que el líquido contenido en los dos tanques de combustible era MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina, la denominación técnico-química del éxtasis).
Personal de la Delegación Villa María de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba realizó la contraprueba; sus “test multipropósito” también dieron positivo para MDMA. Se determinó también que se trataba de 1100 litros de éxtasis en estado líquido (lo habitual es el consumo en pastillas).
La Justicia ordenó el secuestro del camión con patente paraguaya y de los 1100 litros de MDMA. También se confiscó la carga de 27.990 kilos de harina de girasol y documentación de interés para la causa.
Se informó también que en la investigación se contó con la participación de integrantes de la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de la Gendarmería, quienes obtuvieron información complementaria mediante mecanismos de cooperación internacional con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay.
- 1
El femicidio de Agostina: la casa del horror, el epicentro del caso que conmueve al país
- 2
El padre de Agostina Vega pidió justicia por su hija y dijo que hay más personas implicadas: “No actuó solo”
- 3
Secuestran 2700 pares de zapatillas de contrabando en una galería comercial de Retiro
- 4
Alcohol, masajes, dinero y desnudos: los chicos que denunciaron a Porcel cuentan cómo eran los abusos