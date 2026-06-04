Un camión cargado de harina de girasol escondía 1100 litros de éxtasis en sus tanques de combustible

Los gendarmes del área de Inteligencia Criminal de Chaco pasaron el dato: un camión paraguayo se dirigía hacia la cordillera y llevaba droga. El resto de las unidades de la Gendarmería se pusieron en alerta. Y los de Córdoba lo encontraron en una estación de servicio de la localidad de Villa Nueva. La información era correcta: el vehículo pesado, que transportaba un embarque de harina de girasol destinado a Chile, según su manifiesto de carga, llevaba también 1100 litros de éxtasis en estado líquido.

La revisión de la carga del camión Prensa Gendarmería

Según informaron fuentes de la fuerza de seguridad federal, el trabajo conjunto entre unidades técnicas de la Gendarmería permitió individualizar el camión que había ingresado a la Argentina desde Paraguay por el paso internacional San Ignacio de Loyola (Formosa) y se dirigía hacia el túnel Cristo Redentor, en Mendoza, que conduce a Chile a través de la cordillera de los Andes. El vehículo estaba abandonado en una gasolinera de Villa Nueva, en el cruce de las rutas 158 y 9.

Los gendarmes debían constatar si, efectivamente, en el transporte había droga. Lo primero que detectaron fue que los tanques de combustible adicionales, adosados a los costados del vehículo, no estaban conectados al circuito de alimentación del motor, como es habitual. Además, la inspección visual les mostró que contenían “una sustancia cuyas características cromáticas no eran las habituales”.

El éxtasis líquido dentro del tanque de combustible del camión paraguayo Prensa Gendarmería

Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Francisco” dieron aviso a la fiscalía federal y al juzgado federal de Villa María, Córdoba, que ordenaron realizar una exhaustiva requisa.

La detección del éxtasis en los tanques de combustible Prensa Gendarmería

Con apoyo de personal del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” y “Santa Catalina”, los gendarmes intervinientes realizaron los análisis rápidos de detección de droga en campo. Constataron que el líquido contenido en los dos tanques de combustible era MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina, la denominación técnico-química del éxtasis).

Gendarmes junto con testigos del operativo Prensa Gendarmería

Personal de la Delegación Villa María de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba realizó la contraprueba; sus “test multipropósito” también dieron positivo para MDMA. Se determinó también que se trataba de 1100 litros de éxtasis en estado líquido (lo habitual es el consumo en pastillas).

El test de detección de la Policía de Córdoba Prensa Gendarmería

La Justicia ordenó el secuestro del camión con patente paraguaya y de los 1100 litros de MDMA. También se confiscó la carga de 27.990 kilos de harina de girasol y documentación de interés para la causa.

Uno de los tanques cargados de éxtasis Prensa Gendarmería

Se informó también que en la investigación se contó con la participación de integrantes de la División Análisis y Requerimientos Judiciales de la Dirección Antidrogas de la Gendarmería, quienes obtuvieron información complementaria mediante mecanismos de cooperación internacional con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay.