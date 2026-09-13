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Un colectivero murió tras estrellarse contra una casa en Temperley
El hecho ocurrió entre las calles Caaguazú y Dinamarca; parte del vehículo quedó dentro de la propiedad
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LA NACION
Un colectivero de la línea 527 murió este domingo luego de protagonizar un violento accidente en la localidad bonaerense de Temperley.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Caaguazú y Dinamarca. El conductor perdió el control de la unidad por motivos que aún se investigan y chocó contra una casa de la zona. El vehículo terminó incrustado contra el frente de la vivienda.
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