Un comerciante mató a un menor de 16 años e hirió a otro en la mano cuando quisieron robarle su camioneta en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Un comerciante que había sufrido un robo durante la madrugada mató a un adolescente de 16 años e hirió en una mano a otro de 15 cuando intentaban robarle la camioneta en la que permanecía frente a su local para hacer guardia frente al riesgo de un nuevo hecho.

Según denunció, fue rodeado por un grupo de seis personas que se movían en tres bicicletas. Se resistió a tiros. Los otros cuatro, que se presume que también son menores de edad, consiguieron escapar a pie y hasta el momento no fueron ubicados.

La fiscal Constanza Mandagarán tomó intervención en el caso y formó causa por homicidio agravado y lesiones agravadas al tomar conocimiento de ambos casos. El herido fue ingresado en el Hospital Interzonal General de Agudos y quedó allí internado, con posible pérdida de tres dedos como consecuencia de heridas de bala.

El intento de robo ocurrió en Avenida Champagnat y Saavedra, una zona donde abundan comercios, en su mayoría distribuidoras de gastronomía y otras con otros tipos de materiales para distintas industrias.

Quien ahora quedó acusado y aprehendido por homicidio había denunciado el robo en su comercio. Se decidió a custodiarlo de manera personal y por eso se instaló en la puerta y dentro de su camioneta, una Toyota Hilux. Allí estaba decidido a pasar la noche, acompañado por otro hombre.

En ese lugar fue abordado por este grupo que se movía en tres bicicletas. No se pudo confirmar si los sospechosos estaban armados, aunque la víctima del intento de robo habría comentado de manera informal que vio por lo menos un revólver.

Como se sintió amenazado, bajó y abrió fuego. Personal de Policía Científica recogió en el lugar siete vainas servidas que corresponderían a la pistola secuestrada en el interior de la camioneta del comerciante, donde se encontraron otras armas y municiones. Luego se verificará, mediante peritajes, si hay coincidencia con los impactos de bala que recibieron el menor muerto y el otro herido. La autopsia está prevista para este domingo.

Este lunes la fiscal le tomará declaración indagatoria al comerciante. Mientras avanzará con testimonios, entre ellos el de la persona que acompañaba a quien sería el único autor de disparos contra los dos menores de edad, según explicaron fuentes de la causa.

Para dar mayor precisión a la investigación, la fiscal solicitó grabaciones de las cámaras de seguridad de comercios de la zona y otras que corresponden al Centro de Ordenamiento y Monitoreo del municipio y captan el movimiento en la vía pública. Las imágenes podrían hacer aportes interesantes para esclarecer la dinámica del ataque de los delincuentes y la respuesta del comerciante y su acompañante.

Este caso coincide con un momento de refuerzos del Ministerio de Seguridad bonaerense para atender situaciones de delitos graves que se dan en el distrito. La respuesta, reflejada en efectivos y móviles, llega luego de tres crímenes (dos en ocasión de robo y un femicidio), una movilización en reclamo de seguridad que se dio tras esa serie de hechos trágicos y varias protestas por el mismo tema

Durante los últimos días se vienen repitiendo, además de un mayor desplazamiento de patrullas en las calles y, particularmente, en los barrios, operativos de saturación que han derivado principalmente en secuestros de autopartes, producto del robo de vehículos.