Un comisario fue condenado por encubrimiento en el caso de las desapariciones y muertes de dos jóvenes

Un comisario inspector fue condenado por encubrimiento en la causa de las desapariciones y homicidios de Lucas Escalante y Lautaro Morello, los dos jóvenes que fueron vistos por última vez en Florencio Varela el 9 de diciembre de 2022, cuando se juntaron para ir a festejar la victoria de la Argentina contra Países Bajos en el mundial de Qatar. El cuerpo de Morello fue hallado carbonizado en Guernica. El de Escalante aún no aparece.

Sergio Enrique Argañaraz, que era jefe de la comisaría de Bosques, la seccional a la que fue la madre de Lautaro a hacer la denuncia por la desaparición de su hijo. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Florencio Varela le impuso una pena de 3 años de prisión efectiva por encubrimiento calificado y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al cabo de un juicio abreviado al que el acusado se allanó, en acuerdo con su defensa, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Comisario inspector Sergio Argañaraz Noticias Argentinas

El resto de los imputados serán sometidos a juicio oral entre el 13 y el 17 de abril de 2026. Ante los jueces del TOC N°2 de Florencio Varela estarán el comisario mayor Francisco Centurión −exjefe de la oficina de enlace con Interpol de la policía de la provincia de Buenos Aires−, su hijo Cristian, y su sobrino Maximiliano Centurión.

Lucas Escalante: los audios con promesas de vales de nafta “gratis”

El exoficial jefe está acusado de sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad (respecto de Lucas Escalante), agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia. Su hijo y su sobrino, en tanto, están imputados por homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida por violencia.

Morello y Escalante desaparecieron el 9 de diciembre de 2022 en Florencio Varela cuando salieron a festejar la victoria de la Selección. Escalante le dijo a su amigo que primero debía ir a un lugar a retirar unos vales de combustible que le daba un policía. Según los investigadores, ese era Cristian Centurión.

El BMW en el que iban Escalante y Morello fue hallado carbonizado en Abasto, partido de La Plata @mauroszeta

Primero apareció, incendiado, el BMW de Escalante en la localidad de Abasto, La Plata. Tiempo después, el cuerpo de Morello fue hallado en un descampado cercano a la autopista del Buen Ayre, en la localidad de Guernica. La autopsia reveló que había muerto por asfixia y que durante su secuestro fue torturado: tenía un dedo cortado y múltiples fracturas.

Mientras que Escalante todavía continúa desaparecido. Los investigadores dan por hecho que también fue asesinado, pero su cuerpo sigue sin aparecer.