Detuvieron a una mujer con antecedentes penales que vendía droga en Constitución

Una mujer de 40 años con antecedentes penales quedó detenida con prisión preventiva, acusada de vender drogas en el barrio porteño de Constitución. Había sido arrestada en Salta al 1500 en un procedimiento realizado por la Policía de la Ciudad a partir de una alerta emitida por el sistema de monitoreo urbano.

La medida fue dispuesta por la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5, María Fernanda Botana, quien hizo lugar al pedido formulado por el auxiliar fiscal Carlos Caputto, de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La investigación comenzó luego de que operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaran una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes sobre Salta al 1500. Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar y observaron una transacción entre la sospechosa y un hombre.

Una mujer de 40 años con antecedentes penales fue detenida vendiendo drogas en el barrio de Constitución Prensa MPF CABA).

Según informaron fuentes judiciales, los policías interceptaron posteriormente al comprador y le secuestraron la droga que presuntamente acababa de adquirir. A partir de esa situación se concretó la detención de la mujer y tomó intervención la Unidad de Flagrancia Este.

Durante las actuaciones, la imputada fue acusada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Pero, además, los investigadores detectaron una serie de elementos que complicaron su situación procesal y llevaron a la fiscalía a solicitar la prisión preventiva.

De acuerdo con el expediente, la mujer contaba con una condena previa de ejecución condicional dictada por la Justicia federal, circunstancia que fue considerada relevante al momento de evaluar los riesgos procesales.

A eso se sumó otro dato que llamó la atención de los investigadores: la imputada no poseía registro oficial de ingreso al país y tampoco tenía regularizada su situación migratoria.

Según se indicó, durante el procedimiento aportó tres domicilios distintos y no pudo acreditar un lugar de residencia fijo, situación interpretada por la fiscalía como un indicador de falta de arraigo.

Precisamente esos elementos fueron utilizados por el auxiliar fiscal Caputto para fundamentar el pedido de prisión preventiva, al considerar que existía riesgo de fuga y posibilidad de incumplimiento de medidas judiciales, especialmente por antecedentes de desobediencia a disposiciones previas.

Finalmente, la jueza Botana avaló los argumentos presentados por la fiscalía y ordenó que la mujer permanezca detenida mientras avanza la investigación.