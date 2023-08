escuchar

Aun en shock por lo ocurrido a su hija, la madre de la chica atacada con un machete por un compañero en una escuela dentro de un barrio cerrado de Escobar, contó cómo fue la secuencia en la que también terminó herida una docente. La mujer alertó que el agresor, de 14 años, tiene una familia disfuncional, que había intentado pedir ayuda y que no fue escuchado.

En una entrevista con el canal TN, desde la puerta del Centro Urbano Barrancas de Escobar (Cube) donde funciona la Escuela N°11, la mujer contó: “Yo me enteré porque recibí el llamado de un compañero de mi hija que me dijo que había sido atacada con un machete. Yo pensé que era una broma. Pero nunca me hicieron una broma de este estilo”.

“Mi hija está bien, muy nerviosa. Por suerte solo tiene dos puntos en la mano izquierda y no llegó a hacerle más nada. De milagro, un compañero intervino y con su mochila frenó todos los machetazos que hubiesen sido muchísimos porque mi hija cayó al piso tras el primer ataque y este chico se le vino encima con el machete”, dijo la mujer.

Según su relato, la seguridad había sido uno de los motivos para enviar a su hija a ese establecimiento educativo: “Elegí esta escuela porque un colectivo la busca en la esquina de mi casa y la deja dentro del country. Ella no camina sola por la calle. Entonces, no entendía cómo había pasado. Resultó ser que había sido uno de sus compañeros”.

Lejos de atacar al agresor, la mujer contó: “Era un chico que venía pidiendo ayuda hace tiempo. Vivía en una casa donde la madre dejaba que lo golpearan y que su padre vendiera drogas. Otras mamas, me cuentan, que este chico subía a su Facebook videos de ataques a colegios de chicos en los Estados Unidos”.

Sobre el vínculo de su hija con el agresor, recordó: “Ellos fueron mejores amigos el año pasado. Se llevaban muy bien. Pero este chico comenzó con problemas. Le decía a mi hija que no se sentía bien y se comenzó a portar de forma diferente. La empezó a acosar y a decirle que quería ser su novio. Como ella le dijo que esto no iba a pasar, él se enojó . Ahí le dijo que nadie lo quería. Ese chico se cansó de pedir ayuda”.

La madre de la víctima luego reconstruyó los momentos previos y el ataque: “Este chico subió en el colectivo con los chicos de primaria, no con los de secundaria y los vino insultando todo el camino. Luego ingresó a la escuela con dos mochilas. Salió del aula, antes de que comenzara la clase, se metió en el baño, se puso unas botas, un chaleco y una capucha y salió con el machete que largaba humo . Parece que le prendió fuego, por eso se ve, como se ve. Entró al aula, la cerró con cerrojo, se abalanzó sobre la profesora y la atacó, después fue sobre mi hija”.

“Otro compañero, que era amigo de mi hija, también fue agredido porque la defendió con la mochila. El resto de los chicos salieron como pudieron del aula, por las ventanas, estaban todos en pánico”, cerró.

Según explicó, cuando llegó a la escuela “casi una hora después, mi hija estaba siendo asistida por una ambulancia y al lado estaba la profesora, destruida” con cortes en “la cara y en el cuello”.

Una maestra con varios cortes, pero fuera de peligro

Una docente resultó herida con cortes en su cuerpo cuando intento evitar que el alumno de 14 años atacara con un machete a su compañera. Se investiga si sucedió porque el joven no era correspondido sentimentalmente, informaron fuentes judiciales y policiales. El hecho ocurrió esta mañana, pasadas las 8.30, en la escuela dentro del Barrio Parque El Cazador.

Según las primeras versiones, de acuerdo al relato de otros testigos, el joven sacó un machete de entre sus pertenencias y quiso atacar a su compañera, situación que fue advertida por la docente de 43 años. En ese momento, la profesora se interpuso y recibió algunos cortes en su cuerpo, aunque las fuentes confirmaron que fueron lesiones leves.

Tras la situación, personal del establecimiento logró reducir al menor, y alerto al 911, por lo que cuando llegó personal policial aprehendió al menor, lo llevó a un hospital y lo puso a disposición de la justicia de menores.

En tanto, las dos personas atacadas, la docente y la alumna, fueron llevadas al Hospital Provincial Erill. La docente fue atendida por una herida profunda en el arco superciliar izquierdo, pero no comprometió el ojo; y otra herida en la región cervical posterior. Se les hicieron las suturas y los estudios correspondientes para constatar la gravedad de las lesiones.

Minutos después, fue da el alta y se trasladó por sus propios medios a la Clínica Fátima de Escobar para continuar los trámites de la ART. La docente continúa la recuperación en su domicilio.

En tanto, el estudiante que llevó el machete permanece internado en el Hospital Provincial Erill bajo supervisión de los equipos de Pediatría y de Salud Mental.

Interviene en el hecho personal de la subcomisaria de Barrio Parque El Cazador y la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 2, a cargo de Fernando Martín Reinas, del Departamento Judicial de Zárate/Campana.

