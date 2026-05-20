Una mujer de 39 años fue atropellada por su propio auto luego de descender del vehículo para revisar un problema mecánico y olvidar accionar el freno de mano. El episodio ocurrió el lunes al mediodía sobre la avenida Roca al 600, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales durante las últimas horas.

Según informó el medio local El Comodorense, el accidente se produjo cerca de las 13.30, cuando la conductora, identificada como Yésica, detuvo su Renault Clío al costado de la calle tras advertir una falla vinculada a la batería. Luego de estacionar, la mujer descendió del vehículo y abrió el capot con la intención de manipular los cables conectados a los bornes.

De acuerdo con el relato de un testigo citado por medios locales, la conductora no habría advertido que el auto había quedado en cambio y sin el freno de mano colocado. Mientras se encontraba delante del vehículo, el rodado comenzó a avanzar lentamente hasta embestirla y pasarle por encima.

Una mujer bajó de su auto para revisar la batería, olvidó poner el freno de mano y terminó atropellada

La secuencia fue observada por otros automovilistas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Minutos después arribó personal policial y encontró a la mujer tendida sobre el asfalto y con una herida sangrante, por lo que se solicitó de urgencia una ambulancia del sistema de emergencias.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde quedó internada para realizarle distintos estudios de alta complejidad y permanecer bajo observación médica.

Según precisaron medios locales, tras ser evaluada por los profesionales de la salud, se constató que no sufrió fracturas ni lesiones de gravedad y que actualmente se encuentra fuera de peligro.

Una mujer de 39 años fue atropellada por su propio auto luego de descender del vehículo para revisar un problema mecánico y olvidar accionar el freno de mano. Gentileza El Comodorense

Un accidente similar, pero con trágicas consecuencias, había sucedido en diciembre de 2022. Una turista de 63 años que junto a su marido visitaba Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, murió tras ser atropellada por su propio auto también cuando intentaba resolver un desperfecto mecánico.

El incidente fatal ocurrió cuando Graciela Cabarcos, una docente que era oriunda de Arrecifes y había decidido pasar unos días de descanso con su pareja, paseaba en su Citroën C4.

En un momento, el vehículo sufrió una falla mecánica sobre la avenida Fuerza Aérea. Con el objeto de revisar el rodado e intentar resolver el problema, la víctima coló una piedra por delante de una de las ruedas.

El auto que aplastó a la mujer había tenido un desperfecto mecánico en una avenida con pendiente Gentileza Radio Unna

Como la piedra no logró bloquear el neumático, el vehículo terminó deslizándose barranca abajo y atropelló a Cabarcos, mientras su esposo intentaba sin éxito detenerlo. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital Eva Perón, aunque murió durante el trayecto a raíz de las graves heridas sufridas. La fiscalía de Instrucción de Río Tercero quedó a cargo de la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.

La muerte de Cabarcos generó conmoción en la comunidad educativa de Arrecifes, que la despidió con mensajes de dolor y afecto en redes sociales. “La Comunidad Educativa de la EEPA N° 701 y sus CEA N° 702, 703 y 704 acompañan con profundo dolor a la familia de Graciela Cabarcos, quien fue docente de nuestra institución. Su partida temprana nos deja un gran vacío. Siempre la recordaremos. Ella nunca dejará su lugar en nuestros corazones”, expresaron desde la institución en Facebook.