Un conductor circulaba a gran velocidad, perdió el control y mató a una ciclista de 48 años

Un conductor perdió el control de su vehículo mientras circulaba a alta velocidad, atropelló a una ciclista de 48 años y la mató. El hecho tuvo lugar el pasado domingo en la localidad de Villa Centenario, partido bonaerense de Lomas de Zamora. Luego de embestir a la mujer, el auto chocó contra un poste y quedó dado vuelta.

Las imágenes del incidente, que ocurrió sobre la calle Falleres al 900 e involucró a un Volkswagen Gol Trend color blanco, fueron captadas por una cámara de seguridad instalada en la vía pública. La filmación permite visualizar el momento en el que el auto impacta contra la víctima, provocándole la muerte de manera instantánea.

Por la velocidad y el atropellamiento, el vehículo salió despedido por los aires. Metros más adelante, chocó contra un Fiat Cronos que estaba estacionado, luego contra un poste de luz y finalmente quedó boca abajo a escasos metros de la calle.

Según detalló El Diario Sur, el hombre que protagonizó el accidente debió ser trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo. Arribó al centro de salud con un severo traumatismo de cráneo. En el lugar trabajaron profesionales de la salud -una ambulancia de Emergencia Lomas-, dotaciones de Bomberos y efectivos de la Policía bonaerense.

Antecedente en Cañuelas

El pasado abril, un adolescente de 17 años que iba en moto atropelló y mató a una mujer. El siniestro ocurrió cuando el joven -que no contaba con licencia- circulaba por la avenida Valeria Crotto mientras hacía la maniobra conocida como “willy”, en la que se eleva el neumático delantero de la moto y embistió a una mujer.

La víctima, identificada como Natalia Córdoba -una empleada doméstica de 36 años y madre de una niña-, circulaba por el carril opuesto de la misma calle tras salir de hacer compras en un comercio de cercanía cuando la moto Honda GLH la impactó de frente. Según detallaron los medios locales, falleció al instante.

Natalia Córdoba, la mujer que murió tras ser atropellada por una moto Gentileza Infocañuelas

Poco tiempo después del siniestro vial, el adolescente se entregó a las autoridades y fue trasladado a un centro de menores en la localidad de La Plata, en donde deberá declarar ante la Fiscalía del Menor. Su padre llevó la moto a la fiscalía e indicó que se trataba de un vehículo nuevo, comprado hace apenas dos meses. La investigación quedó en manos de la fiscal Sabrina Cladera, quienes esperaban los resultados de la prueba de alcoholemia.

Esa zona de la localidad de Uribelarrea -en donde tuvo lugar en siniestro- es conocida por los vecinos por su falta de control de tránsito, ya que es el tercer accidente en lo que va del año. Los medios locales destacaron que esa área cuenta con lomos de burro que no alcanzan para reducir la velocidad de los automóviles, lo que se suma a la falta de iluminación en algunos tramos y a la ausencia de controles.

La zona en donde ocurrió el accidente Gentileza Infocañuelas

“La moto venía desde el fondo de Uribelarrea, a una velocidad de 80 kilómetros. Hizo por lo menos 200 o 250 metros con la rueda levantada. Es una moto alta y pesada, así que le pegó de lleno, no sé si con la rueda o con parte del motor. El pibe se desestabilizó un poco, pegó una zapateada en el piso y siguió. Cuando le pegué un grito miró hacia atrás, dobló en Ramona Páez y se fue por la calle de tierra”, relató un testigo a Infocañuelas.

La misma persona añadió que no era la primera vez que el menor manejaba de esta manera: “Pasaba todos los días, y no solamente él; hay fácil 20 o 30 pibes que andan haciendo estupideces con sus motos y nadie los para. Son tres o cuatro cuadras en las que no hay lomos de burro y en ese tramo lo usan como autopista".