Quién era el joven de 21 años que fue asesinado por un grupo de delincuentes en Lomas de Zamora

Agustín Rivero tenía 21 años y volvía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora después de dejar a un amigo en su casa. Mientras caminaba por la calle, un auto se acercó a él y frenó: un delincuente salió y lo apuntó con un arma. Agustín le entregó su mochila y se corrió a un costado, pero el delincuente quería su celular y, entonces, le disparó y lo mató.

La investigación policial reveló que el homicidio fue parte de un raid delictivo y que, en las tres horas previas al asesinato, los ladrones habían robado el Volkswagen Voyage en Lanús y, luego, una Renault Kangoo.

Tras lo ocurrido, vecinos y amigos de Agustín se juntaron para reclamar justicia por el joven y pedir que se solucione un problema de inseguridad que azota al partido bonaerense. Allí, hablaron de Agustín, y cómo era como persona.

El testimonio de Thiago, amigo de Agustin Rivero, el joven de 21 anos asesinado en Lomas de Zamora

El joven de 21 años estudiaba en la facultad la carrera de Administración de Empresas y también para ser despachante de aduana. El día del asesinato, volvía de tener clases particulares porque rendía un examen la semana siguiente.

El joven se había criado en la zona, donde vivía con sus padres, Silvina y Fernando, y su hermana de diez años. Tenía un amigo llamado Thiago, que trabaja y estudia programación. Le decía “maleta” a Agustín como apodo cariñoso. Ambos soñaban ocasionalmente en tener un emprendimiento juntos.

Los conocidos de Agustín expresaron que era un joven que venía de una familia humilde, y que él era muy trabajador, además de una gran persona.

“Era un chico que no salía a bailar, no tenía junta. Iba a la facu. Llevaba a su hermana a danza, salía a comprar. Fue todo muy injusto. Él en ningún momento se resistió. Más que con bronca estamos tristes porque Agustín, Silvina y Fer son personas que son queridas y nos ponemos en la piel de esos papás. Son personas muy humildes. Agustín cortaba mi pasto, el del vecino. No lo merecía porque él dio y entregó todo. Se asustó. Pedimos justicia”, contó, entre lágrimas Marcela, vecina que vivía arriba de la familia, en diálogo con LN+.

Un chico de 21 años fue asesinado en Temperley

Thiago también habló con el medio y contó la última vez que lo vio y el shock que le generó la noticia. “Lo vi hace una semana en un cumpleaños de un amigo, como hacíamos siempre. Yo justo estaba trabajando. Me llamó su papá. Lo que menos me podía imaginar era lo que pasó. Me llamó una amiga, que nos criamos los tres juntos, no podía ni estar en el trabajo. Lo peor es entrar a la casa de él y ver que no está”, lamentó.

El joven compartió los momentos vividos durante la adolescencia, donde solían juntarse a jugar a la computadora. “Nosotros no salíamos a bailar porque nunca nos llamó la atención. Jugábamos a la computadora, a la pelota. Estábamos conectados toda la noche para jugar y después ir al colegio. Y de grande, bueno, yo laburo y él estudiaba. Estábamos en contacto. Él se estaba preparando en clases particulares porque rendía la semana que viene”, detalló.

Comentó que la familia se encontraba destruida ante la noticia y que sus padres solían siempre verlo con una sonrisa: “No se puede explicar con palabras. Me crié con él. Era ver una sonrisa en la cara de ellos [sus padres]. Y ahora están destruidos por perder al más grande y tener que cargar con la mochila de tener que decirle a la más chiquita que no está. Ver a la hermana congelada es complicadísimo”.