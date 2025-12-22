“Fue el vinagre”: la increíble explicación de un conductor que dio positivo el test de alcoholemia en la costa

Los controles de alcoholemia realizados este fin de semana en Pinamar dejaron escenas insólitas y cifras alarmantes. En uno de los operativos sobre la Ruta 11, un hombre que circulaba con 1,21 gramos de alcohol en sangre intentó justificar el resultado con una explicación inesperada: aseguró que no había consumido bebidas alcohólicas, sino vinagre .

“¿Tomó alcohol, señor?”, le preguntó una oficial mientras aguardaban el resultado de la pipeta. “No, le comentaba que tomé vinagre...”, respondió el conductor, que insistió varias veces en que no bebe alcohol. La reacción de los agentes quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales.

Según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, el caso del “vinagre” no fue el único. Durante los operativos se detectaron otros valores críticos: 1,06 g/L, 1,33 g/L y picos de hasta 1,90 g/L, casi cuatro veces más de lo que se permitía antes de la vigencia de la Ley de Alcohol Cero.

Las autoridades recordaron que todos los conductores en falta sufrieron la retención de la licencia y el secuestro del vehículo, quedando a disposición de la justicia de faltas. “Estos no son solo números, son riesgos que sacamos de las rutas para proteger a las familias que salen de vacaciones”, señalaron fuentes oficiales.

Bajo el lema #DerechoAViajar, los responsables del operativo remarcaron que los controles no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo en el arranque del Operativo Sol a Sol.

Desde 2023 rige la norma que prohibe conducir un vehículo con alcohol en sangre en la provincia de Buenos Aires. Los infractores con hasta 0,49 g/l de alcohol en sangre recibirán tres meses de inhabilitación para manejar, después de superar el primer año de aplicación de la ley. Si el grado de alcoholemia se encuentra entre 0,5 y 0,99 g/l la pena será de seis meses; mientras que en los casos de entre 1 g/l y 1,5 g/l la inhabilitación será de 12 meses y superiores a 1,5 g/l, de 18 meses.