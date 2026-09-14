Un custodio de la vicegobernadora de Mendoza chocó y mató a un motociclista mientras manejaba alcoholizado: fue imputado

Un efectivo policial que presta servicios como custodio de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, fue imputado el lunes tras un fatal choque que protagonizó el domingo por la mañana y resultó en la muerte de un motociclista de 24 años. Jonathan Araujo Peña manejaba alcoholizado al momento de la tragedia.

Según consignó Los Andes, el accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 6.40, a la altura de la Escuela Abdón Abraham. La Suzuki Fun conducida por Peña se cruzó de carril e impactó de frente contra una moto Gilera que transitaba en sentido contrario. Producto de la colisión, ambos fueron trasladados al Hospital Central.

La víctima, identificada como Diego Misael Dávila (24), murió por la gravedad de sus heridas cuando ingresaba al centro médico. En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal resolvió la imputación del custodio de Casado por el delito de “homicidio culposo agravado”.

Se determinó además que manejaba con 1,95 g/l de alcohol en sangre. En la provincia de Mendoza, el límite máximo es de 0,5 gramos por litro para automóviles particulares.

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