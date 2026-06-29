Un delincuente intentó entrar a robar en una casa en Mar del Plata, quedó atrapado en la reja y tuvieron que rescatarlo

Un hombre que intentó ingresar a robar a una vivienda quedó atrapado en la reja del portón de entrada y debió ser rescatado por bomberos durante la madrugada en Mar del Plata. El episodio ocurrió en una casa del barrio Las Avenidas y terminó con un amplio operativo policial y de emergencias.

El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre Hernandarias al 5300, según informaron los medios locales 0223 y Ahora Mar del Plata. Una cámara de seguridad registró el momento en el que el hombre quedó colgado boca abajo, con las piernas enganchadas en los hierros que sobresalen del portón de ingreso.

Mar del Plata: quiso entrar a robar a una casa y quedó atrapado en la reja

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se observa al sospechoso inmovilizado, con el rostro ensangrentado asomando entre los barrotes de la puerta metálica, sin poder liberarse por sus propios medios.

La situación llamó la atención de vecinos y de personas que pasaban por el lugar, quienes alertaron a las autoridades mediante llamadas al 911. El episodio derivó en un amplio despliegue de los servicios de emergencia en plena noche. Hasta el lugar llegaron dotaciones de bomberos, efectivos policiales y una ambulancia, cuyos profesionales trabajaron para asistir al delincuente y retirarlo de la reja sin agravar las lesiones que pudiera presentar.

Una vez liberado, el hombre quedó a disposición de las autoridades, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del intento de robo.

Según el medio Ahora Mar del Plata, los vecinos de ese barrio de la ciudad denuncian un incremento sostenido de delitos callejeros, especialmente robos bajo la modalidad de motochorros en las paradas de colectivos y entraderas.

Antecedente

No es la primera vez que un presunto delincuente queda atrapado al intentar ingresar a una vivienda.

Quiso robar en una casa, se clavó la reja en el tobillo, fue rescatado por los bomberos y luego detenido. Redes sociales

En un episodio ocurrido tiempo atrás en San Miguel, un joven de 18 años intentó trepar el portón de una casa, resbaló y uno de los hierros con punta de lanza le atravesó el tobillo izquierdo. Sus gritos de dolor alertaron a los vecinos, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. El ladrón quedó suspendido boca abajo hasta que fue rescatado por bomberos.