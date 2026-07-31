Un robo seguido de choque conmocionó a Lomas de Zamora el último jueves, cuando dos delincuentes secuestraron el auto de un excombatiente de la guerra de Malvinas, uno de ellos intentó escapar y chocó contra un vehículo estacionado para terminar en un vuelco.

Ambos resultados detenidos por los agentes policiales que los perseguían.

El hecho tuvo lugar el pasado jueves a la 1.20. Los delincuentes, que manejaban una moto, se acercaron al excombatiente, identificado como Antonio De Luca, que se encontraba en la puerta de su casa, y lo amenazaron con un arma de fuego en la avenida Frías y Los Andes, en Villa Centenario.

La víctima entregó su auto Toyota Etios. Uno de ellos subió al vehículo, mientras que su compañero continuó a bordo de la moto. Ambos se separaron para facilitar la fuga. Sin embargo, De Luca no tardó en llamar al 911 y alertar sobre el auto robado.

La intersección donde ocurrió el incidente Google Maps

El agresor que manejaba el Toyota Etios se movió por las calles de la zona cuando se percató de que era perseguido por efectivos policiales.

Fue entonces que subió la velocidad, pero su decisión resultó en un error: el delincuente perdió el control del auto y chocó contra un Peugeot 206 que estaba estacionado en la calle Cayetano Donizetti, a pocos metros de la avenida Las Heras. Luego, dio varias vueltas y, durante el vuelco, impactó contra una camioneta.

Un delincuente le robó el auto a un excombatiente de Malvinas, chocó y volcó en Lomas de Zamora

Las cámaras de seguridad de la zona mostraron la brutalidad del impacto, que hizo que el auto volara por los aires y cayera boca abajo contra el pavimento.

Pocos segundos después, dos efectivos policiales que manejaban una camioneta descendieron de su vehículo y corrieron hacia el delincuente, que estaba herido por impacto. Fue detenido en el momento.

En tanto, el segundo delincuente corrió resultó aprehendido a pocas cuadras del lugar.

Los videos también registraron el fuerte sonido que provocó el choque, lo que despertó a los vecinos de la cuadra.

Otro video del choque en Lomas de Zamora

Los testimonios

“Estaba en la habitación y sentí el ruido. Terrible. Lo venían siguiendo y volcó acá, en la puerta de mi casa. El delincuente estaba dentro del auto. Lo sacaron y quedó ahí. Todavía está la mancha de sangre en el piso. Se lo llevaron en ambulancia porque estaba herido en la cabeza”, señaló un vecino a TN.

Ambos fueron imputados por “robo agravado” y la causa quedó a disposición de la UFI 1 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Carla Furingo, reportó el medio local Diario Conurbano.