Un día antes del alegato de la fiscalía, habló el acusado del femicidio de Micaela García

GUALEGUAYCHÚ.- Néstor Roberto Pavón negó haber participado en el femicidio de Micaela García y se presentó ante el tribunal como empleador de Sebastián Wagner, el hombre condenado en el primer juicio por este femicidio. Durante su declaración, que se extendió durante más de dos horas, aseguró que no tuvo intervención en el abuso sexual ni en el homicidio, responsabilizó a Wagner y pidió perdón a la familia de la víctima por no haber averiguado sus antecedentes antes de contratarlo.

“Soy Néstor Pavón, acusado en esta causa. Soy el patrón de Sebastián Wagner”, fueron sus primeras palabras ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. El acusado está imputado como coautor del abuso sexual con acceso carnal y del homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género.

Durante buena parte de su exposición evitó mencionar por su nombre a Micaela. Se refirió a ella como la víctima y al femicidio como “el problema que pasó”. Recién cuando la representación legal de la familia de Micaela se lo pidió expresamente, incorporó el nombre de la joven a su declaración.

Pavón insistió en su inocencia y buscó establecer una distancia absoluta respecto de la conducta de Wagner: “No soy un violador ni un degenerado para faltarle el respeto a una mujer, desde chico me enseñaron en mi casa que esas cosas no se hacen”, sostuvo. También afirmó que no había sido él quien llevó a Wagner a Gualeguay y que su única intervención había sido ofrecerle una oportunidad laboral.

“Lo único que hice mal fue no haber averiguado quién era ese muchacho”, manifestó. Luego pidió perdón a la familia de Micaela con llanto incluido, y profundizó: “Pido perdón por no haber averiguado quién era el monstruo que trabajaba conmigo”, en referencia al único condenado por el femicidio de Micaela.

Insistió: “No me han enseñado a violar, a matar”. Además, Pavón contó que durante las visitas de sus familiares a la cárcel -donde purgó una pena como encubridor del femicidio, de acuerdo a la resolución del primer juicio- recibió reproches por no haber investigado los antecedentes de Wagner antes de incorporarlo a su lavadero. Dijo: “Si hubiera sabido sus antecedentes, no lo tenía trabajando conmigo”, afirmó.

Sin embargo, la fiscalía y la querella no limitaron el interrogatorio a sus negativas. Los fiscales Maite Burruchaga y Gamal Taleb confrontaron al acusado con declaraciones en el primer juicio, escuchas telefónicas y testimonios que, expusieron versiones contrapuestas sobre aspectos centrales de la investigación.

Las contradicciones que señaló la fiscalía

Uno de los principales puntos de discusión fue la propiedad del Renault 18 Break utilizado para interceptar y trasladar a Micaela. En una comunicación telefónica con la madre de Wagner, reproducida durante una audiencia anterior, Pavón había afirmado: “El auto lo compré yo”. Sin embargo, durante su declaración de este martes, el acusado sostuvo que había intervenido como garante para que su empleado pudiera adquirirlo.

La fiscalía recuperó también una declaración realizada durante la instrucción en el primer juicio, en la que había dicho: “El auto lo compré yo hace un mes y medio más o menos”. La diferencia entre ambas versiones evidencia un cambio de versión en cuanto a su relación con el vehículo y las decisiones que tomó después del femicidio de Micaela.

Por otra parte, vale destacar que los testimonios de trabajadores del lavadero y la gomería habían reconstruido cómo Pavón intervino en la ubicación del Renault 18, su limpieza y los posteriores movimientos para mantenerlo fuera de la vista. El automóvil fue trasladado entre distintos sectores de la propiedad y finalmente cubierto con un nylon en otro domicilio.

A esa secuencia se sumaron las escuchas en las que el imputado manifestó preocupación porque el vehículo había aparecido en las noticias y estaba en poder de la policía.

Otro de los interrogantes estuvo relacionado con la información que Pavón manejaba sobre la posible agresión sexual contra Micaela antes que fuera hallado su cuerpo sin vida.

Los fiscales le preguntaron por qué el 5 de abril de 2017 ya utilizaba la palabra “violación” al ser interrogado, cuando el cuerpo de la joven todavía no había sido encontrado. La pregunta buscó establecer de dónde había obtenido esa información y cómo conocía una hipótesis de esa naturaleza en una etapa temprana de la investigación.

Pavón respondió que por entonces circulaban distintas versiones en Gualeguay y que los policías que frecuentaban su gomería comentaban las novedades del caso.

La explicación no despejó el interrogante de los fiscales, que pusieron el foco en el momento en que había hecho esa referencia y en el conocimiento que podía tener sobre lo ocurrido.

También fue indagado sobre los antecedentes penales de Wagner. En distintos momentos reconoció conocer aspectos de su pasado judicial, aunque intentó relativizar ese conocimiento al señalar que solamente sabía que había cumplido una condena, a la vez que se culpaba por no haber averiguado más sobre Wagner.

Sin embargo, luego admitió que había sido él quien le sugirió volver al penal y solicitar posteriormente salidas laborales para trabajar en su lavadero. Según reconoció, le había recomendado que “se metiera preso de vuelta”.

La participación de Pavón en los movimientos posteriores de Wagner también fue examinada a partir de los testimonios y las comunicaciones incorporadas al juicio.

Durante las audiencias anteriores había quedado expuesto que Wagner recibió dinero y fue trasladado en un camión conducido por Eduardo Gorosito, una persona conocida de Pavón. Cuando fue su turno de declarar, el propio condenado había señalado a su empleador como quien le aconsejó abandonar Gualeguay y colaboró para conseguir ese traslado con el mencionado camionero.

Las escuchas telefónicas también mostraron que Pavón mantuvo contactos con familiares de Wagner mientras este permanecía prófugo. En una de esas conversaciones reconoció la propiedad del Renault 18 y expresó preocupación por la situación del vehículo.

Los testimonios de los empleados permitieron reconstruir que Wagner regresó el sábado 1° de abril con el automóvil embarrado y que tanto él como Pavón se ocuparon de lavarlo. Después, el vehículo fue resguardado en distintos lugares hasta terminar nuevamente en el lavadero, cubierto con un nylon.

La fiscalía también revisó las explicaciones del acusado sobre sus actividades del lunes 3 de abril de 2017 y su regreso de un restaurante. Las diferencias entre sus primeras declaraciones y lo que sostuvo durante el juicio fueron expuestas durante el interrogatorio.

A esa reconstrucción se incorporaron los resultados periciales: los especialistas informaron el hallazgo de material genético compatible con Micaela en un elemento piloso recuperado de la aspiradora y coincidencias de rastros vegetales y sedimentos entre el Renault 18 y la zona rural donde apareció el cuerpo.

La relación entre Pavón y Wagner también fue objeto de consultas este martes en el tribunal de Gualeguay. Tanto Nora González, pareja del condenado, y Gabriel Otero describieron una relación frecuente, con salidas nocturnas, comidas y encuentros, mientras que Pavón sostuvo que aquella noche había sido apenas una de las dos ocasiones en que había salido con su empleado.

Los testimonios anteriores habían permitido reconstruir un vínculo de camaradería entre Wagner y Pavón, habían establecido la trazabilidad de una relación que excedía lo estrictamente laboral y que incluía invitaciones, consumo de alcohol y la facilitación de recursos económicos para “la noche” por parte del imputado.

En otro tramo del interrogatorio, la fiscalía señaló lo ocurrido alrededor de las 4 del sábado 1° de abril. Durante la primera investigación, Pavón había declarado que vio a una persona observando desde la ventana de la vivienda de su vecino Domínguez, un policía retirado. Pero cuando este vecino declaró ante el tribunal negó esa circunstancia y afirmó que su familia estaba durmiendo. Frente a esa contradicción, Pavón admitió que podía haberse equivocado. Otra vez.

La declaración de Pavón dejó planteadas dos versiones contrapuestas sobre su intervención en el femicidio. Por un lado, el imputado como coautor del crimen sostuvo que fue engañado por Wagner, negó cualquier participación en la captación y posterior ataque a Micaela, atribuyendo sus contradicciones a errores cometidos durante los primeros días de la investigación, cuando la chica todavía era buscada.

Asimismo las partes acusadoras consideran que las manifestaciones de Pavón, contrapuestas a las comunicaciones telefónicas, los testimonios y las pruebas periciales permiten reconstruir su intervención en el caso.

La recta final

Este miércoles se llevarán a cabo los alegatos de clausura. Tanto la fiscalía como la querella pedirán prisión perpetua para Néstor Pavón, a quien consideran coautor del abuso sexual y el femicidio de Micaela García.

Por su parte, la defensa insistirá en su inocencia y responsabilizará exclusivamente a Sebastián Wagner. El tribunal deberá determinar si las contradicciones de Pavón, los testimonios de los testigos –inclusive el de Wagner- y las pruebas sobre los movimientos del Renault 18, como así también la participación en la organización de la fuga de Wagner, acreditan su participación en el femicidio.

Afuera, durante la sexta jornada del juicio, amigos, familiares, vecinos, integrantes de universidades y de la asamblea de Mujeres y Diversidades de Gualeguay, reclamaron justicia para Micaela.