Un exjefe de bomberos voluntarios falleció en un accidente vial

SANTA FE.- Un reconocido exjefe de bomberos y fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sa Pereira, una pequeña localidad del departamento Las Colonias, 60 kilómetros al oeste de esta capital, falleció anteayer cuando la motocicleta que conducía por la ruta provincial 10, que une la RP 70, a la altura de Nuevo Torino, con la ruta nacional 19, colisionó con otro rodado de similares características.

El accidente se registró alrededor de las 7.40 y la noticia del fallecimiento de Daniel Montes conmocionó a Sa Pereira y la región del oeste santafecino, casi en el límite con Córdoba.

Sus restos fueron velados en el cuartel de Bomberos, con guardia de honor, según lo establece el protocolo de la institución, donde Montes seguía actuando como miembro de la Comisión Directiva.

En cuanto al accidente que le costó la vida al bombero, los primeros datos que trascendieron de la investigación indican que la colisión entre los rodados se habría registrado cuando el otro motociclista, que circulaba por un camino de tierra, supuestamente ingresó a la ruta sin advertir que Montes circulaba por allí.

Automovilistas atendieron a los lesionados, comprobaron la muerte de Montes mientras los paramédicos que arribaron al lugar ordenaron, ante la gravedad de las heridas recibidas por el restante motociclista, que el mismo fuera derivado al hospital José Vionnet, de Pilar, la localidad más cercana donde recibió la primera atención médica.

Luego fue trasladado al Hospital Provincial Dr. José María Cullen de la capital santafecina, con pronóstico reservado.

La hipótesis de los peritos es que Montes circulaba por la ruta asfaltada en dirección al sur cuando imprevistamente, desde un camino rural de tierra, cercano a un puente, apareció el otro motociclista, y que a pesar de la frenada, el rodado en el que se trasladaba el bombero terminó impactando contra la otra moto.

El golpe, producto del impacto y la caída, fue tal que Montes falleció al instante.

Los automovilistas que arribaron a la zona lograron frenar el paso de otros vehículos, llamaron al 911 para comunicar la gravedad del accidente y rápidamente, desde localidades como Pilar y Nuevo Torino, arribaron efectivos policiales y personal de emergencia sanitaria para brindar las primeras atenciones.

En tanto, en Sa Pereira, aquella localidad que el 25 de febrero de 1978 se conoció en el país por el accidente ferroviario en el paso a nivel de la línea Mitre y Ruta Nacional 19, que le costó la vida a 55 personas, la noticia causó conmoción, ya que Montes fue fundador y jefe del Cuerpo de Bomberos, donde estuvo al frente de la formación y tarea de campo de sus efectivos entre 1995 y 2018.

“A lo largo de su trayectoria acompañó la formación de bomberos, participó en numerosas operaciones y brindó siempre su apoyo a distintas instituciones, entre ellas Bomberos Voluntarios de Esperanza”, fue la despedida de una de las organizaciones de bomberos que contó con el apoyo de Montes.

“Fue un dirigente comprometido, solidario y profundamente identificado con los valores del Sistema Bomberil Voluntario. Su vocación de servicio, su trabajo constante y su entrega desinteresada dejaron una huella imborrable en su institución y en toda la comunidad”, indicó, en tanto, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.