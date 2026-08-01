Un futbolista de 19 años fue asesinado de un disparo en el cuello en Ingeniero White

Lo que inició con festejos por la celebración del aniversario del club Puerto Comercial, un equipo que juega en la liga regional de Bahía Blanca, finalizó en tragedia con la muerte de uno de sus futbolistas de las inferiores. La víctima tenía 19 años y fue identificada como Santiago Vega, quien fue asesinado de un disparo en el cuello.

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado, en el contexto de la reinauguración de un boliche situado avenida San Martín al 3400 -intersección con Plunkett-, en la localidad bonaerense de Ingeniero White.

Según lo consignado por el medio local La Brújula, el episodio comenzó con una discusión asociada al fútbol entre hinchas de Puerto Comercial y el club Olimpo. En ese contexto, un hombre sacó un arma y disparó; la bala impactó en en el cuello de Vega, quien murió en el acto.

El sospechoso, identificado como Joaquín Eleazar Larraburu, huyó al instante, pero luego chocó en la intersección de Ruta Nacional 3 y Pedro Pico a bordo de un Volkswagen Gol negro mientras era perseguido por la Policía. Los efectivos lo arrestaron y secuestraron un arma calibre.22 con la que se habría realizado el disparo.

La investigación quedó bajo el ala de Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Bahía Blanca, liderada por el fiscal Jorge Viego. Los próximos pasos en el caso será la reconstrucción completa de las circunstancias que llevaron al trágico desenlace.

La despedida del club y allegados

Tras confirmarse el hecho, Puerto Comercial publicó en sus redes sociales un sentido mensaje de despedida. “Con profundo dolor, el club comunica el fallecimiento de Santiago “Santi” Vega, joven jugador de nuestras divisiones formativas, quien perdió trágicamente la vida en un hecho ocurrido en las inmediaciones de nuestra institución“, expresó.

“En un día que debía ser de celebración por un nuevo aniversario de nuestro querido club, nos toca atravesar uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Hoy no hay lugar para festejos; hoy nos une el dolor, el respeto y el acompañamiento a su familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos”, agregó el club.

A su vez, la institución expresó que la partida del futbolista deja un “enorme vacío” en todos quienes compartieron con en la cancha, el vestuario y la vida cotidiana.

“Desde la Comisión Directiva, cuerpos técnicos, colaboradores y toda la comunidad comercialina expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos ponemos a disposición de su familia para acompañarla en este difícil momento. Solicitamos a toda la comunidad respeto y prudencia ante este doloroso hecho. Descansa en paz, Santi. Tu recuerdo permanecerá para siempre en el corazón de Puerto Comercial”, concluyó el comunicado del club.

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