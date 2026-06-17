Un hombre ingresó con una hacha a una panadería, destrozó un ventanal y le disparó al hijo del dueño

Un hombre de 78 años quedó detenido este miércoles luego de protagonizar un violento ataque en una panadería ubicada en la zona céntrica de la ciudad de La Plata.

El episodio ocurrió en el local 'La Catedral’, situado en la intersección de las calles 17 y 54, donde el agresor irrumpió con un hacha profiriendo amenazas contra una empleada y luego destrozó un ventanal.

Tras retirarse de la panadería, el hombre regresó pocos minutos después armado con una pistola y, por razones que todavía son materia de investigación, le disparó al hijo del dueño del local.

El ataque de un hombre de 78 años con un hacha y arma en una Panadería de La Plata

Tras el incidente, la Policía intervino en el lugar y logró detener al atacante. Efectivos y peritos trabajaron en la escena para reconstruir la secuencia que fue registrada por el sistema de vigilancia del comercio.

Según contaron personas vinculadas al comercio al medio local 0221, el hombre cuenta con antecedentes por episodios de violencia y situaciones de acoso hacia las empleadas de la panadería.

La panadería platense que fue escenario del violento ataque

“Es una persona enferma, no podemos hacer nada porque tiene 78 años”, declaró una de las trabajadoras al medio citado.

Mientras tanto, la investigación continuaba para determinar las circunstancias del hecho y se esperaban precisiones sobre el estado de salud de la víctima.

El hecho, que generó una fuerte repercusión en el barrio, llevó a que comerciantes de la zona reclamaran mayores medidas de seguridad para evitar episodios similares.

Otro episodio de violencia en un comercio

Semanas atrás, un ladrón ingresó armado a una panadería de la ciudad de Mar del Plata y amenazó a las tres personas presentes para que le entregaran dinero. “Les pego un tiro”, les espetó. Fueron apenas 19 segundos.

El episodio quedó grabado en primer plano por una cámara interna del local, ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Tres Arroyos, en el barrio San Cayetano.

Poco antes de las 18.30, un cliente compraba y conversaba con normalidad con el hombre y la mujer que estaban detrás del mostrador cuando, de repente, el agresor armado ingresó al comercio.

Violento robo en una panadería de Mar del Plata: les apuntó a la cara a los compradores y vendedores

“¡Dame la plata, dale!", comenzó a amenazarlos. “La plata”, insistió cuando el cliente intentó forcejear con él y les gritó, visiblemente fuera de sí::¿ “¡Rápido, la plata, dale!”.

Cuando el cliente intentó acercarse, el ladrón volvió a apuntarle: "¡Te pego un tiro. Quedáte quieto!". Con algo de dinero en su poder, el hombre escapó.