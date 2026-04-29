Violento robo en una panadería de Mar del Plata: entró con un arma y les apuntó a la cara

Un ladrón ingresó este martes a cara descubierta, arma en mano, a una panadería de la ciudad de Mar del Plata y amenazó a las tres personas presentes para que les entregaran dinero. “Les pego un tiro”, les decía. Fueron apenas 19 segundos.

El episodio quedó grabado en primer plano por una cámara interna del local, ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Tres Arroyos, en el barrio San Cayetano. Poco antes de las 18.30, un cliente compraba y conversaba con normalidad con el hombre y la mujer que estaban detrás del mostrador cuando, de repente, el hombre armado ingresó al comercio.

“¡Dame la plata, dale!“, comenzó a amenazarlos. ”La plata", insistió cuando el cliente intentó forcejear con él, y les dijo, visiblemente fuera de sí, a quienes estaban detrás del mostrador: “¡Rápido, la plata, dale!”. Cuando el cliente intentó acercarse, el ladrón volvió a apuntarle: ”¡Te pego un tiro. Quedate quieto!“. En medio de la desesperación, la mujer le rogaba que no lo hiciera. Con algo de dinero en su poder, el hombre escapó.

Violento robo en una panadería de Mar del Plata: les apuntó a la cara a los compradores y vendedores

Si bien parecía que el ladrón había actuado solo, el medio local 0223 informó que hubo testigos que dijeron que el delincuente contaba con el apoyo de un vehículo que lo aguardaba en las inmediaciones para facilitar la fuga. El hombre logró llevarse la recaudación del día y también algunos productos exhibidos en el local. De acuerdo a los medios locales, los encargados de la panadería evalúan, por estas horas, poner rejas y atender detrás de las mismas.

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