Un hombre murió aplastado por un árbol mientras cortaba leña con una motosierra

Un fatal suceso tuvo lugar en la localidad rionegrina de Mallín Ahogado, cuando un hombre que cortaba leña murió aplastado por el árbol que cayó sobre él. El extraño episodio ocurrió este lunes por la tarde, y fue detectado por un vecino de la víctima que pasó por el lugar.

Según consignó el medio Río Negro, minutos antes de las 18, el hombre cortaba leña para uso propio con una motosierra. Mientras realizaba esta actividad, el árbol perdió fuerza y, en cuestión de segundos, cayó sobre él, dejándolo atrapado.

La víctima fue hallada por uno de sus vecinos, quien dio aviso de inmediato a las autoridades a través de un llamado al 911. En el lugar, ubicado a pocos kilómetros de El Bolsón, se montó un gran operativo que incluyó el trabajo conjunto de la Policía, Criminalística, Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) y efectivos del hospital de El Bolsón.

Pese al esfuerzo del personal, que logró retirar el cuerpo a los pocos minutos, se confirmó que el hombre ya se encontraba sin signos vitales.

A partir de lo sucedido, tomó intervención Fiscalía, que ordenó realizar las tareas correspondientes para esclarecer lo sucedido, dar aviso a la familia y resaltó que el Gabinete de Criminalística descartó indicios de criminalidad.

Choque y muerte en La Pampa

Un trágico incidente vial tuvo lugar este lunes por la noche en la provincia de La Pampa, a pocos kilómetros del acceso a la ciudad de Santa Rosa, cuando una camioneta en la que viajaban cinco hermanas se desvió del camino y cayó en un cuenco de agua mal señalizado. Producto del fuerte impacto, cuatro de las pasajeras murieron en el acto.

Las víctimas viajaban desde la localidad de Colonia 25 de Mayo, de donde eran oriundas, a la capital pampeana para visitar a otra de sus hermanas, que se encontraba internada en el Hospital Favaloro tras una intervención quirúrgica.

El operativo para retirar el vehículo del agua Gentileza: LMNeuquen

Por razones que aún permanecen en investigación y a la espera de las declaraciones de la única sobreviviente, la Ford EcoSport en la que iban pasó de largo el cruce de las rutas —que no tenía luces para distinguirlo—, siguió el recorrido sin doblar, atravesó la vía asfaltada y terminó en el agua. En la zona, conocida como Bajo Giuliani, ya ocurrieron graves accidentes por motivos similares.

Según indicaron medios locales, la hermana que sobrevivió era la conductora del vehículo y logró salir a la superficie por sus propios medios. Tras ser quien alertó a los rescatistas de que sus acompañantes habían quedado atrapadas dentro del auto hundido, fue asistida y trasladada de urgencia por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) en “completo estado de shock” por lo sucedido.

Bomberos, efectivos de la Policía de La Pampa y buzos tácticos desplegaron un operativo de búsqueda. Durante las horas siguientes, pese al intenso frío y la oscuridad del lugar, el personal a cargo logró recuperar los cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como Cristina, Esmeralda Raquel, Olga y Estela Sosa, mientras que la conductora se llama Dominga Fortunata Sosa.

El siniestro ocurrió en un sector que cuenta con un largo historial de accidentes, caracterizado por la falta de iluminación y visibilidad. De acuerdo con lo que suelen advertir los conductores frecuentes de la zona, durante la noche el cruce se convierte en un tramo riesgoso.