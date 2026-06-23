Cuatro hermanas murieron tras caer al agua en una camioneta en La Pampa

Un trágico incidente vial tuvo lugar este lunes por la noche en la provincia de La Pampa, a pocos kilómetros del acceso a la ciudad de Santa Rosa, cuando una camioneta en la que viajaban cinco hermanas se desvió del camino y cayó en un cuenco de agua mal señalizado. Producto del fuerte impacto, cuatro de las pasajeras murieron en el acto.

Las víctimas viajaban desde la localidad de Colonia 25 de Mayo, de donde eran oriundas, a la capital pampeana para visitar a otra de sus hermanas, que se encontraba internada en el Hospital Favaloro tras una intervención quirúrgica.

Por razones que aún permanecen en investigación y a la espera de las declaraciones de la única sobreviviente, la Ford EcoSport en la que iban pasó de largo el cruce de las rutas —que no tenía luces para distinguirlo—, siguió el recorrido sin doblar, atravesó la vía asfaltada y terminó en el agua. En la zona, conocida como Bajo Giuliani, ya ocurrieron graves accidentes por motivos similares.

El operativo se extendió durante varias horas Gentileza Diario de La Pampa

Según indicaron medios locales, la hermana que sobrevivió era la conductora del vehículo y logró salir a la superficie por sus propios medios. Tras ser quien alertó a los rescatistas de que sus acompañantes habían quedado atrapadas dentro del auto hundido, fue asistida y trasladada de urgencia por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) en “completo estado de shock” por lo sucedido.

Bomberos, efectivos de la Policía de La Pampa y buzos tácticos desplegaron un operativo de búsqueda. Durante las horas siguientes, pese al intenso frío y la oscuridad del lugar, el personal a cargo logró recuperar los cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como Cristina, Esmeralda Raquel, Olga y Estela Sosa, mientras que la conductora se llama Dominga Fortunata Sosa.

En tanto, la Justicia avanza en las pericias para determinar las responsabilidades por la falta de señalización e iluminación en la encrucijada, que los locales denunciaron como “histórica”.

El siniestro ocurrió en un sector que cuenta con un largo historial de accidentes, caracterizado por la falta de iluminación y visibilidad. De acuerdo con lo que suelen advertir los conductores frecuentes de la zona, durante la noche el cruce se convierte en un tramo riesgoso.

El cruce en el que la camioneta siguió de largo y cayó Google Maps

Según consignaron los medios de la provincia de La Pampa, la familia Sosa ya tenía antecedentes de un trágico incidente vial.

Hace apenas un año y medio, sufrió otra pérdida bajo circunstancias similares: en esa oportunidad, cinco de sus integrantes murieron en un violento choque sobre la Ruta Nacional 151, que conecta el norte de la provincia de Río Negro con el oeste de La Pampa, desde Cipolletti hasta las cercanías de Santa Isabel.

Esa misma ruta también preocupa a los vecinos por el mal estado. Hace pocos días, un joven murió tras un violento choque ocurrido en el acceso sur de Catriel. La víctima viajaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux e impactó contra una garita ubicada en una rotonda de ingreso a la ciudad.

Diario Río Negro explicó que la víctima falleció en el acto como consecuencia del impacto. Por causas que no se determinaron, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo y golpeó de lleno contra la caseta de hormigón en donde se resguardaban herramientas y equipos de riego.