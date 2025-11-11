Un influencer nutricional denunció amenazas y que ayer golpearon salvajemente a su abuela de 95 años

Pablo Pizzurno, impulsor del Proyecto Suplemento, publicó ayer en sus redes sociales una serie de mensajes en los que denunció haber recibido amenazas y relató un episodio violento contra su abuela, de 95 años, en la casa familiar en el barrio porteño de Villa Ortúzar. Según su testimonio, personas desconocidas tocaron ayer por la mañana el timbre en la vivienda donde él residía anteriormente y, tras preguntar por él, golpearon a la mujer.

“ Le pegaron una trompada a mi abuela de 95 años ”, afirmó en un video difundido en su cuenta de Instagram y en la de Proyecto Suplemento que tiene case 300.000 seguidores. En ese mismo mensaje, sostuvo que la agresión estaría vinculada con su iniciativa relacionada con suplementos alimenticios y que, además, recibió cartas documento, mensajes por WhatsApp y amenazas de muerte. “Me escriben todo el tiempo, me llaman, me quieren inventar cosas”, agregó.

En otras publicaciones, Pizzurno señaló que su teléfono “está intervenido” por las numerosas intimidaciones y que trabaja “con el fiscal para poder avanzar en la investigación”. También advirtió que detrás de los ataques “ pueden estar dueños de empresas de suplementos y un influencer muy famoso ”. Según dijo, las amenazas incluyeron intentos de extorsión y escraches en redes sociales.

Según pudo saber LA NACION, el hecho ocurrió ayer en una vivienda situada en Villa Ortúzar y fue caratulado como “averiguación de ilícito” en etapa preliminar.

Interviene la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Ministerio Público Fiscal. La denuncia fue realizada por Pizzurno, quien señaló que la víctima es su abuela .

El creador del proyecto aseguró que dedicó “muchísimo tiempo y trabajo” y que gastó “muchísimo dinero de su bolsillo” para sostener la propuesta, pero anunció que se alejará “por pedido de su familia”. “No hay ni un político que me ayude, ni un canal de televisión que se haya tomado el trabajo de escucharnos”, expresó. En otro mensaje, pidió disculpas a sus seguidores y agradeció el apoyo recibido durante los últimos dos años.

El Proyecto Suplemento, según describió en sus historias, buscaba ofrecer alimentos y suplementos con un enfoque “comprometido con la salud y la verdad del pueblo”. “Aprovechen lo que hay hoy en las redes del proyecto alimento y suplemento, porque no van a volver a encontrar algo así en la historia de la Argentina”, escribió. También manifestó su deseo de que su abuela “pueda conocer a su nieto”, en referencia al impacto emocional que le generó el ataque.

En una historia posterior, explicó que retiró una foto porque “me quieren denunciar la cuenta por imágenes sensibles y porque mi mamá me lo está pidiendo”. Agregó que “mi abuela es coqueta” y pidió “respeto por mi familia” ante los llamados telefónicos que recibieron. Además, informó que se dirigía “a Capital para poder hablar con el medio que sea”.

La Policía confirmó que tras la viralización de las historias se contactaron con la familia y comenzaron una actuación de oficio que derivó en la apertura de la investigación judicial.